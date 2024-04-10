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Много странни реферски наряди за мачовете на Локо и Ботев

  • 09:28, 10.04.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/mnogo-stranni-referski-narqdi-za-machovete-na-loko-i-botev Marica.bg
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   Снимка: БГНЕС

Ивайло Ненков ще ръководи гостуването на Ботев Пловдив срещу съименника му от Враца. Двубоят е в петък от 17.45 часа на стадиона под връх Околчица. 

Васимир Ел Хатиб пък ще раздава правосъдие на терена в Стара Загора в мача Берое - Локомотив Пловдив. Срещата е в неделя от 19.30 часа.

12 април 2024 г., петък, 17:45 ч.
Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца)
ГС:    Ивайло Красимиров Ненков    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Тодор Василев Вуков
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Християна Красимирова Гутева
СН:    Мартин Живков Богдев

12 април 2024 г., петък, 20:15 ч.
ЦСКА - Пирин
ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ТИ:    Георги Милков Гинчев   ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Иво Николаев Колев
СН:    Венцислав Иванов Гаврилов

13 април 2024 г., събота, 17:45 ч.
Славия - Хебър
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Венцислав Георгиев Митрев
СН:    Валентин Желев Добрев

13 април 2024 г., събота, 20:15 ч.
Черно море - Левски
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Иван Стоянов Копчев
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Димо Стоянов Димов
СН:    Стоян Христов Денев

14 април 2024 г., неделя, 17:00 ч.
Етър - Крумовград
ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Мирослав Николаев Симеонов    АС2:    Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Стоян Панталеев Арсов
СН:    Георги Василев Йорданов

14 април 2024 г., неделя, 19:30 ч.
Берое - Локомотив (Пловдив) 
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Станислав Лазаров Станев
СН:    Радан Василев Мирянов

15 април 2024 г., понеделник, 17:30 ч.
ЦСКА 1948 - Локомотив (София)
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Мартин Емилов Венев
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Христо Пламенов Хаджийски
СН:    Антон Симеонов Генов

15 април 2024 г., понеделник, 20:00 ч.
Лудогорец - Арда
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Красен Иванов Георгиев
СН:    Атанас Петров Бозев

 

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Локо Пловдив Ботев Пловдив Васимир Ел Хатиб Левски ЦСКА
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