Много странни реферски наряди за мачовете на Локо и Ботев

Ивайло Ненков ще ръководи гостуването на Ботев Пловдив срещу съименника му от Враца. Двубоят е в петък от 17.45 часа на стадиона под връх Околчица.

Васимир Ел Хатиб пък ще раздава правосъдие на терена в Стара Загора в мача Берое - Локомотив Пловдив. Срещата е в неделя от 19.30 часа.

12 април 2024 г., петък, 17:45 ч.

Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца)

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Мартин Живков Богдев

12 април 2024 г., петък, 20:15 ч.

ЦСКА - Пирин

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

13 април 2024 г., събота, 17:45 ч.

Славия - Хебър

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Валентин Желев Добрев

13 април 2024 г., събота, 20:15 ч.

Черно море - Левски

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Димо Стоянов Димов

СН: Стоян Христов Денев

14 април 2024 г., неделя, 17:00 ч.

Етър - Крумовград

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Георги Василев Йорданов

14 април 2024 г., неделя, 19:30 ч.

Берое - Локомотив (Пловдив)

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Станислав Лазаров Станев

СН: Радан Василев Мирянов

15 април 2024 г., понеделник, 17:30 ч.

ЦСКА 1948 - Локомотив (София)

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Антон Симеонов Генов

15 април 2024 г., понеделник, 20:00 ч.

Лудогорец - Арда

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Красен Иванов Георгиев

СН: Атанас Петров Бозев