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Много странни назначения за мачовете на Локо Пловдив и Ботев

  • 08:37, 21.08.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/mnogo-stranni-naznacheniq-za-machovete-na-loko-plovdiv-i-botev Marica.bg
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   Снимка: БГНЕС

Абсолютният новобранец в елита Мартин Великов ще свири гостуването на Локомотив Пловдив срещу Септември в понеделник. Навлеклият си доста критики напоследък Иво Андреев пък ще ръководи петъчния домакински мач на Ботев Пд срещу Спартак Варна.

Георги Кабаков, който породи сериозни дискусии по време на мача Лудогорец - Левски, получава наряд за срещата ЦСКА 1948 - Славия. Двубоят Левски - Хебър е поверен на Димитър Димитров с ВАР Радослав Гидженов. Васимир Ел-Хатиб ще свири Арда - ЦСКА, докато на ВАР в Кърджали ще е Волен Чинков.

ВСИЧКИ НАРЯДИ
23 август 2024 г., петък, 19:00 ч.
ЛОКОМОТИВ СОФИЯ - БОТЕВ ВРАЦА
ГС:    Денислав Йорданов Сталев    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Иван Стоянов Копчев
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Красен Иванов Георгиев
СН:    Валентин Желев Добрев     
 
23 август 2024 г., петък, 21:15 ч.
ЛЕВСКИ - ХЕБЪР
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Мариян Георгиев Гребенчарски
СН:    Костадин Ангелов Гергинов     
 
24 август 2024 г., събота, 19:00 ч.
АРДА - ЦСКА
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов
СН:    Цветан Кръстев Кръстев     
 
24 август 2024 г., събота, 21:15 ч.
БОТЕВ ПЛОВДИВ - СПАРТАК ВАРНА
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Станимир Илков Илков
СН:    Антон Симеонов Генов     
 
25 август 2024 г., неделя, 19:00 ч.
ЦСКА 1948 - СЛАВИЯ
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    ВАР:    Васил Петров Минев    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов
СН:    Никола Петров Джугански     
 
25 август 2024 г., неделя, 21:15 ч.
БЕРОЕ - ЛУДОГОРЕЦ
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Георги Валентинов Стамболджиев
СН:    Кольо Димитров Данев     
 
26 август 2024 г., понеделник, 19:00 ч.
СЕПТЕМВРИ СОФИЯ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ
ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Живко Руменов Петров
4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Павлета Веселинова Рашкова
СН:    Иван Захариев Вълчев     
 
26 август 2024 г., понеделник, 21:15 ч.
ЧЕРНО МОРЕ - КРУМОВГРАД
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов
4-ТИ:    Красен Иванов Георгиев    ВАР:    Петър Георгиев Кузев    АВАР:    Мартин Тодоров Мачев
СН:    Николай Георгиев Ангелов     
 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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Локо Пловдив Ботев Пловдив ЦСКА Левски
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