Много странни назначения за мачовете на Локо Пловдив и Ботев

Абсолютният новобранец в елита Мартин Великов ще свири гостуването на Локомотив Пловдив срещу Септември в понеделник. Навлеклият си доста критики напоследък Иво Андреев пък ще ръководи петъчния домакински мач на Ботев Пд срещу Спартак Варна.

Георги Кабаков, който породи сериозни дискусии по време на мача Лудогорец - Левски, получава наряд за срещата ЦСКА 1948 - Славия. Двубоят Левски - Хебър е поверен на Димитър Димитров с ВАР Радослав Гидженов. Васимир Ел-Хатиб ще свири Арда - ЦСКА, докато на ВАР в Кърджали ще е Волен Чинков.

ВСИЧКИ НАРЯДИ

23 август 2024 г., петък, 19:00 ч.

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ - БОТЕВ ВРАЦА

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев

СН: Валентин Желев Добрев



23 август 2024 г., петък, 21:15 ч.

ЛЕВСКИ - ХЕБЪР

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Костадин Ангелов Гергинов



24 август 2024 г., събота, 19:00 ч.

АРДА - ЦСКА

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Цветан Кръстев Кръстев



24 август 2024 г., събота, 21:15 ч.

БОТЕВ ПЛОВДИВ - СПАРТАК ВАРНА

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Антон Симеонов Генов



25 август 2024 г., неделя, 19:00 ч.

ЦСКА 1948 - СЛАВИЯ

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Никола Петров Джугански



25 август 2024 г., неделя, 21:15 ч.

БЕРОЕ - ЛУДОГОРЕЦ

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Кольо Димитров Данев



26 август 2024 г., понеделник, 19:00 ч.

СЕПТЕМВРИ СОФИЯ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Павлета Веселинова Рашкова

СН: Иван Захариев Вълчев



26 август 2024 г., понеделник, 21:15 ч.

ЧЕРНО МОРЕ - КРУМОВГРАД

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Мартин Тодоров Мачев

СН: Николай Георгиев Ангелов



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