Много странни назначения за мачовете на Локо Пловдив и Ботев
- 08:37, 21.08.2024
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Абсолютният новобранец в елита Мартин Великов ще свири гостуването на Локомотив Пловдив срещу Септември в понеделник. Навлеклият си доста критики напоследък Иво Андреев пък ще ръководи петъчния домакински мач на Ботев Пд срещу Спартак Варна.
Георги Кабаков, който породи сериозни дискусии по време на мача Лудогорец - Левски, получава наряд за срещата ЦСКА 1948 - Славия. Двубоят Левски - Хебър е поверен на Димитър Димитров с ВАР Радослав Гидженов. Васимир Ел-Хатиб ще свири Арда - ЦСКА, докато на ВАР в Кърджали ще е Волен Чинков.
ВСИЧКИ НАРЯДИ
23 август 2024 г., петък, 19:00 ч.
ЛОКОМОТИВ СОФИЯ - БОТЕВ ВРАЦА
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев
СН: Валентин Желев Добрев
23 август 2024 г., петък, 21:15 ч.
ЛЕВСКИ - ХЕБЪР
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Костадин Ангелов Гергинов
24 август 2024 г., събота, 19:00 ч.
АРДА - ЦСКА
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Цветан Кръстев Кръстев
24 август 2024 г., събота, 21:15 ч.
БОТЕВ ПЛОВДИВ - СПАРТАК ВАРНА
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Антон Симеонов Генов
25 август 2024 г., неделя, 19:00 ч.
ЦСКА 1948 - СЛАВИЯ
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Никола Петров Джугански
25 август 2024 г., неделя, 21:15 ч.
БЕРОЕ - ЛУДОГОРЕЦ
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Кольо Димитров Данев
26 август 2024 г., понеделник, 19:00 ч.
СЕПТЕМВРИ СОФИЯ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Иван Захариев Вълчев
26 август 2024 г., понеделник, 21:15 ч.
ЧЕРНО МОРЕ - КРУМОВГРАД
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Мартин Тодоров Мачев
СН: Николай Георгиев Ангелов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.