Много странни назначения за мачовете на Локо и Ботев
- 09:31, 21.02.2024
- 09:59, 21.02.2024
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Новобранецът Петър Кузев ще свири домакинския мач на Локомотив Пловдив срещу Хебър. На Иво Андреев пък е поверен двубоя на Ботев срещу Етър.
Всички назначения за кръга:
23 февруари 2024 г., петък, 15:00 ч.
Ботев (Враца) - Пирин
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Георги Спасов Славов
23 февруари 2024 г., петък, 17:30 ч.
Ботев (Пловдив) - Етър (Велико Търново)
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Стоян Панталеев Арсов АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Иван Захариев Вълчев
24 февруари 2024 г., събота, 12:45 ч.
Локомотив (Пловдив) - Хебър (Пазарджик)
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Мартин Емилов Венев
СН: Георги Владимиров Игнатов
24 февруари 2024 г., събота, 15:15 ч.
Черно море - ЦСКА
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Николай Тодоров Петров
24 февруари 2024 г., събота, 17:45 ч.
Левски - Арда (Кърджали)
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Васил Петров Минев
СН: Йордан Динков Сталев
25 февруари 2024 г., неделя, 14:30 ч.
Локомотив (София) - Крумовград
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Костадин Ангелов Гергинов
25 февруари 2024 г., неделя, 16:45 ч.
ЦСКА 1948 - Славия
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
26 февруари 2024 г., понеделник, 17:30 ч.
Берое (Стара Загора) - Лудогорец
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Димо Стоянов Димов
СН: Кольо Димитров Данев
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