61
Подай сигнал Профил

Много странни назначения за мачовете на Локо и Ботев

  • 09:31, 21.02.2024
  • 09:59, 21.02.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/mnogo-stranni-naznacheniq-za-machovete-na-loko-i-botev Marica.bg
  • 214
  • 0
Принтирай

Новобранецът Петър Кузев ще свири домакинския мач на Локомотив Пловдив срещу Хебър. На Иво Андреев пък е поверен двубоя на Ботев срещу Етър.

Всички назначения за кръга:

23 февруари 2024 г., петък, 15:00 ч. 
Ботев (Враца) - Пирин
ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Иван Стоянов Копчев 
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов 
СН:    Георги Спасов Славов        

23 февруари 2024 г., петък, 17:30 ч. 
Ботев (Пловдив) - Етър (Велико Търново) 
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Марио Георгиев Данаилов 
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Стоян Панталеев Арсов    АВАР:    Християна Красимирова Гутева 
СН:    Иван Захариев Вълчев        

24 февруари 2024 г., събота, 12:45 ч. 
Локомотив (Пловдив) - Хебър (Пазарджик)
ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков 
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Мартин Емилов Венев 
СН:    Георги Владимиров Игнатов        

24 февруари 2024 г., събота, 15:15 ч. 
Черно море - ЦСКА
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов 
4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров 
СН:    Николай Тодоров Петров        

24 февруари 2024 г., събота, 17:45 ч. 
Левски - Арда (Кърджали)
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:    Николай Георгиев Попниколов 
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Васил Петров Минев 
СН:    Йордан Динков Сталев        

25 февруари 2024 г., неделя, 14:30 ч. 
Локомотив (София) - Крумовград 
ГС:    Ивайло Красимиров Ненков    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Мартин Тодоров Мачев 
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов 
СН:    Костадин Ангелов Гергинов        

25 февруари 2024 г., неделя, 16:45 ч. 
ЦСКА 1948 - Славия
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Александър Христов Апостолов 
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов 
СН:    Венцислав Иванов Гаврилов        

26 февруари 2024 г., понеделник, 17:30 ч. 
Берое (Стара Загора) - Лудогорец
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев 
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Димо Стоянов Димов 
СН:    Кольо Димитров Данев     

Оцени новината

Оцени новината
5/5 от 1 оценки
5/5 от 1 оценки
Локо Пловдив Ботев Пловдив Иво Андреев Петър Кузев
Последвайте ни и в google news бутон
Коментирай

Още от категорията

Водещи новини

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Последни новини

Виж всички новини

Препоръчани новини

Анкета

Добра покупка за Локо Пд ли е Реда Рабей?

Резултати