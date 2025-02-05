Съдийската комисия към БФС отново сюрпризира с нарядите за първия пролетен кръг. На напечения мач във Варна, където Черно море посреща Локомотив Пловдив бе пратен новобранецът от София Мариян Гребенчарски. Международникът Георги Гинчев пък ще раздава правосъдие на Ботев Пд - Хебър. Георги Кабаков, който заедно с Гидженов сътвориха най-грозния реферски скандалн в пловдивското дерби от 40 години насам, ще се разходи до Кърджали за наглед безпроблемния двубой Арда - Спартак Вн.

Направилият серия уникални гафове през есента Радослав Гидженов пък бе "награден" с дербито на кръга между Левски и Лудогорец.

Наряди 20 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025

7 февруари 2025 г., петък, 17:30 ч.

Арда - Спартак Варна

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Атанас Петров Бозев

8 февруари 2025 г., събота, 12:30 ч.

Септември - Ботев Враца

ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

8 февруари 2025 г., събота, 15:00 ч.

Черно море – Локомотив Пд

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Ахмед Яшар Ахмед

8 февруари 2025 г., събота, 17:30 ч.

Славия – ЦСКА

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Станимир Илков Илков

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Ичко Лозев Лозев

9 февруари 2025 г., неделя, 12:00 ч.

ЦСКА 1948 - Локомотив Сф

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Валентин Желев Добрев

9 февруари 2025 г., неделя, 14:30 ч.

Ботев Пд - Хебър

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Георги Владимиров Игнатов

9 февруари 2025 г., неделя, 17:15 ч.

Левски - Лудогорец

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Иво Венциславов Андреев

СН: Никола Петров Джугански

10 февруари 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

Берое - Крумовград

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Владимир Вълков Вълков

СН: Цветан Кръстев Кръстев