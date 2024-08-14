Много интересни съдийски наряди за мачовете на Локо и Ботев
- 10:14, 14.08.2024
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Съдийски назначения 5-ти кръг Първа лига
16 август 2024 г., петък, 19:00 ч.
Спартак 1918 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Илиян Петров Капарашев
СН: Георги Крумов Виделов
16 август 2024 г., петък, 21:15 ч.
ФК Крумовград - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Георги Владимиров Игнатов
17 август 2024 г., събота, 19:00 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Славия 1913
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Радан Василев Мирянов
17 август 2024 г., събота, 21:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Мартин Живков Великов
СН: Георги Генов Нарлев
18 август 2024 г., неделя, 19:00 ч.
ФК Локомотив 1929 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Александър Костадинов Костадинов
18 август 2024 г., неделя, 21:15 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Ботев АД
ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Георги Василев Йорданов
19 август 2024 г., понеделник, 19:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Септември Сф
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
19 август 2024 г., понеделник, 21:15 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Черно море
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Петър Стоянов Петров