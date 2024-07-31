Много интересни наряди за Локо - Левски и Крумовград - Ботев
- 09:00, 31.07.2024
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Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за третия кръг в efbet Лига. Дербито на кръга между Локомотив Пловдив и Левски е поверено на Никола Попов, а за ВАР на "Лаута" ще отговаря Иво Андреев. Радослав Гидженов ще е главен съдия на мача Спартак Варна - ЦСКА, докато на ВАР в морската ни столица ще е Васимир Ел-Хатиб.
ВСИЧКИ НАРЯДИ
2 август 2024 г., петък, 19:00 ч.
Хебър - Славия
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Антон Симеонов Генов
2 август 2024 г., петък, 21:15 ч.
Локомотив Пловдив - Левски
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
3 август 2024 г., събота, 19:00 ч.
Спартак Варна - ЦСКА
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Ахмед Яшар Ахмед
3 август 2024 г., събота, 21:15 ч.
Лудогорец - Арда Кърджали
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Кольо Димитров Данев
4 август 2024 г., неделя, 19:00 ч.
Локомотив София - Черно море
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Костадин Ангелов Гергинов
4 август 2024 г., неделя, 21:15 ч.
Крумовград - Ботев Пловдив
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Николай Йорданов Колев
5 август 2024 г., понеделник, 19:00 ч.
Септември - ЦСКА 1948
ГС: Васил Петров Минев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Мартин Живков Великов
СН: Стефан Апостолов Апостолов
5 август 2024 г., понеделник, 21:15 ч.
Ботев Враца - Берое
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Ичко Лозев Лозев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.