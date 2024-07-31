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Много интересни наряди за Локо - Левски и Крумовград - Ботев

  • 09:00, 31.07.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/mnogo-interesni-narqdi-za-loko-levski-i-krumovgrad-botev Marica.bg
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Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за третия кръг в efbet Лига. Дербито на кръга между Локомотив Пловдив и Левски е поверено на Никола Попов, а за ВАР на "Лаута" ще отговаря Иво Андреев. Радослав Гидженов ще е главен съдия на мача Спартак Варна - ЦСКА, докато на ВАР в морската ни столица ще е Васимир Ел-Хатиб.

ВСИЧКИ НАРЯДИ
2 август 2024 г., петък, 19:00 ч.
Хебър - Славия 
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Венцислав Георгиев Митрев
СН:    Антон Симеонов Генов     
 
2 август 2024 г., петък, 21:15 ч.
Локомотив Пловдив - Левски
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Мартин Емилов Венев
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Георги Любомиров Минев
СН:    Венцислав Иванов Гаврилов     
 
3 август 2024 г., събота, 19:00 ч.
Спартак Варна - ЦСКА
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:    Иван Стоянов Копчев
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Димитър Димитров Димитров
СН:    Ахмед Яшар Ахмед     
 
3 август 2024 г., събота, 21:15 ч.
Лудогорец - Арда Кърджали
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Геро Георгиев Писков    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Георги Любомиров Минев
СН:    Кольо Димитров Данев     
 
4 август 2024 г., неделя, 19:00 ч.
Локомотив София -  Черно море
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:    Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Мариян Георгиев Гребенчарски
СН:    Костадин Ангелов Гергинов     
 
4 август 2024 г., неделя, 21:15 ч.
Крумовград - Ботев Пловдив
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Никифор Деянов Велков
СН:    Николай Йорданов Колев     
 
5 август 2024 г., понеделник, 19:00 ч.
Септември - ЦСКА 1948
ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Светослав Станимиров Стойчев    АС2:    Теодор Пешев Петров
4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Мартин Живков Великов
СН:    Стефан Апостолов Апостолов     
 
5 август 2024 г., понеделник, 21:15 ч.
Ботев Враца - Берое
ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Мирослав Николаев Симеонов    АС2:    Живко Руменов Петров
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Християна Красимирова Гутева
СН:    Ичко Лозев Лозев     
 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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Локо Пловдив Ботев Пловдив Никола Попов Левски
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