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Милен Гамаков подсили Хебър

  • 17:28, 25.07.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/milen-gamakov-podsili-hebar Marica.bg
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Хебър привлече в редиците си централният бранител Милен Гамаков. 30-годишният бургазлия пристига на стадион "Георги Бенковски" като свободен агент. 
В мъжкия професионален футбол той е носил екипите на Черноморец (Бс), Нефтохимик, Ботев (Пловдив), полските Легия (Гданск),  Рух (Хожув), Стомил (Олщин), Славия (София), литовския Жалгирис (Вилнюс), казахстанския Тараз, Созопол и Добруджа.
Милен има общо 25 мача за младежките национални формации на България до 17, 19 и 21 г.  Освен като централен бранител, Гамаков може да играе успешно и на поста дефанзивен халф. 

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