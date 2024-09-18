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Международници ще свирят на Локо Пловдив и Ботев

  • 15:29, 18.09.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/mejdunarodnici-shte-svirqt-na-loko-plovdiv-i-botev Marica.bg
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19 септември 2024 г., четвъртък, 17:00 ч.

Локомотив Пловдив – ЦСКА 1948

ГС:       Георги Димитров Давидов       АС1:   Даниел Милков Ников            АС2:   Никифор Деянов Велков

4-ТИ:  Петър Георгиев Кузев     ВАР:   Васимир Маруан Ел-Хатиб            АВАР:            Станислав Лазаров Станев

СН:     Йордан Костадинов Иванов   

20 септември 2024 г., петък, 17:00 ч.

Хебър – Септември София

ГС:       Михаел Петков Павлов  АС1:   Александър Христов Апостолов            АС2:   Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ:  Кристиян Николов Колев         ВАР:   Владимир Вълков Вълков            АВАР:            Йордан Петров Петров

СН:     Александър Костадинов Костадинов         

21 септември 2024 г., събота, 17:30 ч.

ЦСКА – Берое

ГС:       Димитър Димитров Димитров          АС1:   Дениз Пиринов Соколов        АС2:   Димитър Русанов Русев

4-ТИ:  Васил Петров Минев      ВАР:   Волен Валентинов Чинков            АВАР:            Иво Николаев Колев

СН:     Валентин Желев Добрев          

21 септември 2024 г., събота, 20:00 ч.

Лудогорец – Локомотив София

ГС:       Валентин Станчев Железов     АС1:   Станимир Илков Илков            АС2:   Васил Стоянов Шавов

4-ТИ:  Красен Иванов Георгиев           ВАР:   Георги Милков Гинчев            АВАР:            Георги Йорданов Дойнов

СН:     Кольо Димитров Данев

 

22 септември 2024 г., неделя, 17:30 ч.

Славия – Левски

ГС:       Радослав Петров Гидженов     АС1:   Иво Николаев Колев            АС2:   Петър Велизаров Митрев

4-ТИ:  Любослав Бисеров Любомиров         ВАР:   Станимир Лозанов Тренчев        АВАР:            Мартин Емилов Венев

СН:     Крум Добринов Стоилов          

 

22 септември 2024 г., неделя, 20:00 ч.

Спартак Варна – Черно море

ГС:       Георги Николов Кабаков           АС1:   Мартин Веселинов Маргаритов            АС2:   Диян Христов Вълков

4-ТИ:  Владимир Вълков Вълков        ВАР:   Драгомир Димитров Драганов     АВАР:            Красен Иванов Георгиев

СН:     Георги Генов Нарлев      

 

23 септември 2024 г., понеделник, 17:30 ч.

Крумовград – Ботев Враца

ГС:       Венцислав Георгиев Митрев   АС1:   Георги Любомиров Минев            АС2:   Дарин Василев Иванов

4-ТИ:  Мариян Георгиев Гребенчарски        ВАР:   Никола Антонов Попов            АВАР:            Георги Пламенов Тодоров

СН:     Николай Георгиев Ангелов    

23 септември 2024 г., понеделник, 20:00 ч.

Арда Кърджали – Ботев Пловдив

ГС:       Драгомир Димитров Драганов          АС1:   Христо Пламенов Хаджийски АС2:   Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ:  Красимир Маргаритов Кръстев         ВАР:   Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР:            Мартин Иванов Марков

СН:     Петър Стоянов Петров  

 

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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Локо Пловдив Ботев Пловдив Георги Давидов Драгомир Драганов
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