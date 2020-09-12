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Марково шокира Марица, резултати от Югоизточната В група

  • 12.09.2020 | 20:00
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/markovo-shokira-marica-rezultati-ot-yugoiztochnata-v-grupa Marica.bg
  • Дончо Донев
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Отборът на Марково нанесе удар по амбициите на Марица за промоция в Б група като му нанесе загуба с 2:1 на стадиона в пловдивския Бевърли хилс. Поражението изпрати кършиякалии на четвърто място във временното класиране, което бе оглавено от Загорец с 16 точки.

Гигант (Съединение) на поливалентния футболен специалист Николай Алексиев и Атлетик (Куклен) на Христо Телкийски поделят второто и третото място с по 15 пункта.

Резултати и класиране:

12 септември 2020 г., събота, 17:00 ч / VI кръг:
Атлетик (Куклен) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол)                  2:1
Гигант (Съединение) - Борислав 2009 (Първомай)            2:0 
Извор (Горски извор) - Верея (Стара Загора)               5:2 
Сокол (Марково) - Марица 1921 (Пловдив)                   2:1
Черноморец 1919 (Бургас) - Несебър (Несебър)              1:0
Карнобат (Карнобат) - Розова долина (Казанлък)            0:1
Димитровград 1947 (Дмгр) - Загорец (Нова Загора)          0:2

13 септември 2020 г., неделя, 17:00 ч / VI кръг:
Левски (Карлово) - Хасково (Хасково)                       - Video
Родопа Смолян (Смолян) - Спартак 1947 (Пловдив)            - Video

                           Класиране:                    
Общо


                                        М    П   Р   З    ГР      Т

 1. Загорец (Нова Загора)               6    5   1   0   13:3    16       
-------------------------------------------------------------------
 2. Гигант (Съединение)                 6    5   0   1   16:5    15       
 3. Атлетик (Куклен)                    6    5   0   1   12:4    15       
 4. Марица 1921 (Пловдив)               6    4   1   1    9:4    13       
 5. Черноморец 1919 (Бургас)            6    4   1   1    8:4    13       
 6. Розова долина (Казанлък)            6    4   0   2   12:9    12       
 7. Борислав 2009 (Първомай)            6    3   1   2    9:5    10       
 8. Левски (Карлово)                    5    2   1   2    7:7     7       
 9. Хасково (Хасково)                   5    2   1   2    5:7     7 [+][*]
10. Сокол (Марково)                     6    2   0   4    8:13    6        [1 0 0  2:1  3]
11. Извор (Горски извор)                6    1   3   2    8:8     6 [+]    [0 0 0  0:0  0]
12. Димитровград 1947 (Димитровград)    6    2   0   4    5:8     6        [0 0 1  1:2  0]
13. Несебър (Несебър)                   6    1   2   3    6:8     5       
14. Спартак 1947 (Пловдив)              5    1   2   2    4:7     5 [+]   
15. Карнобат (Карнобат)                 6    1   1   4    6:11    4       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16. Родопа Смолян (Смолян)              5    1   0   4    3:9     3       
-------------------------------------------------------------------
17. Верея (Стара Загора)                6    1   0   5    7:21    3 [+]   
18. ФК Ямбол 1915 (Ямбол)               6    0   2   4    3:8     2   

източник: bulgarian-football.com

Марица Марково Николай Алексиев Атлетик (Куклен) Христо Телкийски
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Дончо Донев

Дончо Донев

Журналист - екип "Спорт"

Дончо Донев е завършил Английската гимназия в Пловдив, а след това ПУ Паисий Хилендарски специалност "Българска и английска филология". В екип "Спорт" на "Марица" е от март 1999 г.   Още

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