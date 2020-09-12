Марково шокира Марица, резултати от Югоизточната В група

Отборът на Марково нанесе удар по амбициите на Марица за промоция в Б група като му нанесе загуба с 2:1 на стадиона в пловдивския Бевърли хилс. Поражението изпрати кършиякалии на четвърто място във временното класиране, което бе оглавено от Загорец с 16 точки.

Гигант (Съединение) на поливалентния футболен специалист Николай Алексиев и Атлетик (Куклен) на Христо Телкийски поделят второто и третото място с по 15 пункта.

Резултати и класиране:

12 септември 2020 г., събота, 17:00 ч / VI кръг:

Атлетик (Куклен) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 2:1

Гигант (Съединение) - Борислав 2009 (Първомай) 2:0

Извор (Горски извор) - Верея (Стара Загора) 5:2

Сокол (Марково) - Марица 1921 (Пловдив) 2:1

Черноморец 1919 (Бургас) - Несебър (Несебър) 1:0

Карнобат (Карнобат) - Розова долина (Казанлък) 0:1

Димитровград 1947 (Дмгр) - Загорец (Нова Загора) 0:2

13 септември 2020 г., неделя, 17:00 ч / VI кръг:

Левски (Карлово) - Хасково (Хасково) - Video

Родопа Смолян (Смолян) - Спартак 1947 (Пловдив) - Video

Класиране:

Общо



М П Р З ГР Т

1. Загорец (Нова Загора) 6 5 1 0 13:3 16

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2. Гигант (Съединение) 6 5 0 1 16:5 15

3. Атлетик (Куклен) 6 5 0 1 12:4 15

4. Марица 1921 (Пловдив) 6 4 1 1 9:4 13

5. Черноморец 1919 (Бургас) 6 4 1 1 8:4 13

6. Розова долина (Казанлък) 6 4 0 2 12:9 12

7. Борислав 2009 (Първомай) 6 3 1 2 9:5 10

8. Левски (Карлово) 5 2 1 2 7:7 7

9. Хасково (Хасково) 5 2 1 2 5:7 7 [+][*]

10. Сокол (Марково) 6 2 0 4 8:13 6 [1 0 0 2:1 3]

11. Извор (Горски извор) 6 1 3 2 8:8 6 [+] [0 0 0 0:0 0]

12. Димитровград 1947 (Димитровград) 6 2 0 4 5:8 6 [0 0 1 1:2 0]

13. Несебър (Несебър) 6 1 2 3 6:8 5

14. Спартак 1947 (Пловдив) 5 1 2 2 4:7 5 [+]

15. Карнобат (Карнобат) 6 1 1 4 6:11 4

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16. Родопа Смолян (Смолян) 5 1 0 4 3:9 3

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17. Верея (Стара Загора) 6 1 0 5 7:21 3 [+]

18. ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 6 0 2 4 3:8 2

източник: bulgarian-football.com