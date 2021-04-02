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Марица изпусна Черноморец в Бургас, резултати от Югоизточната В група ВИДЕО

  • 02.04.2021 | 19:48
  • 02.04.2021 | 20:03
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/marica-izpusna-chernomorec-v-burgas-rezultati-ot-yugoiztochnata-v-grupa-video Marica.bg
  • Дончо Донев
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   Снимка: Котаспорт

Отборът на Марица пропусна златен шанс да оглави еднолично класирането в Югоизточната В група, след като стигна само до 2:2 срещу прекия си конкурент за промоция Черноморец в Буртгас. Кършиякалии поведоха с 2:0 след половин час игра с голове на Апостол Попов и юношата на Локомотив Пловдив Олджай Алиев. Друг кадър на черно-бялата школа - Мариян Тонев върна домакините в мача 120 секунди след попадението на Алиев с удар от малък ъгъл. В 61-ата минута Стоян Мантаров изравни. 

Четвърт час преди края реферът Драгомир Драганов не зачете трети гол за Марица, тъй като бе маркирана засада.

РЕЗУЛТАТИ:

2 април 2021 г., петък, 17:00 ч / XXIV кръг:
Левски (Карлово) - Загорец (Нова Загора)                  0:1 (0:0) 
Димитровград 1947 (Дмгр) - Спартак 1947 (Пловдив)         1:0 (0:0)  
Родопа Смолян (Смолян) - Розова долина (Казанлък)         отложен 
Карнобат (Карнобат) - Несебър (Несебър)                   2:1 (1:0)  
Черноморец 1919 (Бургас) - Марица 1921 (Пловдив)          2:2 (1:2)  
Сокол (Марково) - Верея (Стара Загора)                    6:1 (4:0) 
Извор (Горски извор) - Борислав 2009 (Първомай)           отложен 
Гигант (Съединение) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол)               4:0 (2:0) 
Атлетик (Куклен) - Хасково (Хасково)                      2:0 (0:0)  

                           Класиране:                                        М    П   Р   З    ГР      Т
 1. Черноморец 1919 (Бургас)           22   16   5   1   44:14   53        [1 1 0  4:2  4]
-------------------------------------------------------------------
 2. Марица 1921 (Пловдив)              23   16   5   2   48:16   53       
 3. Загорец (Нова Загора)              22   16   4   2   59:15   52       
 4. Розова долина (Казанлък)           22   13   5   4   47:31   44       
 5. Гигант (Съединение)                24   13   4   7   41:20   43       
 6. Атлетик (Куклен)                   24   12   1  11   31:27   37       
 7. Левски (Карлово)                   23   11   3   9   38:40   36       
 8. Димитровград 1947 (Димитровград)   22   10   5   7   27:23   35       
 9. Извор (Горски извор)               22    7   8   7   31:24   29   
10. Родопа Смолян (Смолян)             21    8   4   9   36:28   28       
11. Карнобат (Карнобат)                24    7   6  11   29:45   27        
12. Хасково (Хасково)                  24    8   3  13   25:34   27
13. ФК Ямбол 1915 (Ямбол)              24    7   5  12   21:37   26       
14. Борислав 2009 (Първомай)           23    7   4  12   31:32   25       
15. Спартак 1947 (Пловдив)             23    6   5  12   27:36   23 [+]   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16. Сокол (Марково)                    23    6   4  13   32:46   22       
-------------------------------------------------------------------
17. Несебър (Несебър)                  22    3   7  12   20:49   16       
18. Верея (Стара Загора)               24    1   0  23   21:91    3 [+]   

източник: bulgarian-football.com

Марица Черноморец В група Марково
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Дончо Донев

Дончо Донев

Журналист - екип "Спорт"

Дончо Донев е завършил Английската гимназия в Пловдив, а след това ПУ Паисий Хилендарски специалност "Българска и английска филология". В екип "Спорт" на "Марица" е от март 1999 г.   Още

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