Отборът на Марица пропусна златен шанс да оглави еднолично класирането в Югоизточната В група, след като стигна само до 2:2 срещу прекия си конкурент за промоция Черноморец в Буртгас. Кършиякалии поведоха с 2:0 след половин час игра с голове на Апостол Попов и юношата на Локомотив Пловдив Олджай Алиев. Друг кадър на черно-бялата школа - Мариян Тонев върна домакините в мача 120 секунди след попадението на Алиев с удар от малък ъгъл. В 61-ата минута Стоян Мантаров изравни.

Четвърт час преди края реферът Драгомир Драганов не зачете трети гол за Марица, тъй като бе маркирана засада.

РЕЗУЛТАТИ:

2 април 2021 г., петък, 17:00 ч / XXIV кръг:

Левски (Карлово) - Загорец (Нова Загора) 0:1 (0:0)

Димитровград 1947 (Дмгр) - Спартак 1947 (Пловдив) 1:0 (0:0)

Родопа Смолян (Смолян) - Розова долина (Казанлък) отложен

Карнобат (Карнобат) - Несебър (Несебър) 2:1 (1:0)

Черноморец 1919 (Бургас) - Марица 1921 (Пловдив) 2:2 (1:2)

Сокол (Марково) - Верея (Стара Загора) 6:1 (4:0)

Извор (Горски извор) - Борислав 2009 (Първомай) отложен

Гигант (Съединение) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 4:0 (2:0)

Атлетик (Куклен) - Хасково (Хасково) 2:0 (0:0)

Класиране: М П Р З ГР Т

1. Черноморец 1919 (Бургас) 22 16 5 1 44:14 53 [1 1 0 4:2 4]

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2. Марица 1921 (Пловдив) 23 16 5 2 48:16 53

3. Загорец (Нова Загора) 22 16 4 2 59:15 52

4. Розова долина (Казанлък) 22 13 5 4 47:31 44

5. Гигант (Съединение) 24 13 4 7 41:20 43

6. Атлетик (Куклен) 24 12 1 11 31:27 37

7. Левски (Карлово) 23 11 3 9 38:40 36

8. Димитровград 1947 (Димитровград) 22 10 5 7 27:23 35

9. Извор (Горски извор) 22 7 8 7 31:24 29

10. Родопа Смолян (Смолян) 21 8 4 9 36:28 28

11. Карнобат (Карнобат) 24 7 6 11 29:45 27

12. Хасково (Хасково) 24 8 3 13 25:34 27

13. ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 24 7 5 12 21:37 26

14. Борислав 2009 (Първомай) 23 7 4 12 31:32 25

15. Спартак 1947 (Пловдив) 23 6 5 12 27:36 23 [+]

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16. Сокол (Марково) 23 6 4 13 32:46 22

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17. Несебър (Несебър) 22 3 7 12 20:49 16

18. Верея (Стара Загора) 24 1 0 23 21:91 3 [+]

източник: bulgarian-football.com