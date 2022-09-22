Марица и Съединение напред за Купата, 6 отбора от Б група отпаднаха
Всички резултати от 1/16-финалите
- 18:47, 22.09.2022
- 19:08, 22.09.2022
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Представителите област Пловдив - Марица и Гигант (Съединение) се класираха за 1/16-финалите в турнира за Купата на България. Кършиякалии успяха да обърнат Левски - Раковски с 3:2, след като до 51-ата минута губеха с 0:1 при гостуването си в столицата. Тогава Симеон Вешев изравни, а малко след това Пейчивов дръпна жълто-сините напред. Вешев с втория си гол затвърди успеха на гостите, а в самия край Симеонов от домакините с точно изпълнена дузпа фиксира крайния резултат.
На стадиона в Съединение местният Гигант удари с 2:1 Добруджа и се нареди сред 16-те най-добри отбора в надпреварата. За тима на Георги Мечечиев и поливалентния футболен капацитет Николай Алексиев се разписаха Свилен Щерев и Иван Скерлев, който остави радостта в Голямо Конаре с попадение секунди преди последния съдийски сигнал.
ВСИЧКИ РЕЗУЛТАТИ ОТ 1/16-ФИНАЛИТЕ:
Ямбол 0:0 СПАРТАК (ПЛЕВЕН) - при дузпите 1:4
РОЗОВА ДОЛИНА (КАЗАНЛЪК) 3:0 Янтра (Габрово)
1:0 Колев (5-д)
2:0 Иванов (10)
3:0 Чахов (89)
Локомотив (Горна Оряховица) 1:3 МИНЬОР
0:1 Тютюков (35)
1:1 Цачев (65)
1:2 Тютюков (100)
1:3 Костов (115)
Партизан (Червен бряг) 0:3 КРУМОВГРАД
0:1 Стефанов (36)
0:2 Тонев (45)
0:3 Стефанов (57)
ВИХРЕН (САНДАНСКИ) 2:0 Созопол
1:0 Лоншел (73)
2:0 Лоншел (82)
Локомотив (Мездра) 0:1 ЛИТЕКС
0:1 Георгиев (119)
МАРЕК (ДУПНИЦА) 2:1 Монтана
1:0 Ганчев (61)
1:1 Цеков (77)
2:1 Калайджийски (114)
Саяна (Хасково) 1:2 ДУНАВ
0:1 Марков (15)
1:1 Алексиев (63)
1:2 Будинов (88)
Черноломец (Попово) 1:3 ВИТОША (БИСТРИЦА)
0:1 Сергиев (22)
1:1 Кънев (40)
1:2 Вачев (87)
1:3 Вачев (90)
Ботев (Нови пазар) 0:3 СПОРТИСТ (СВОГЕ)
0:1 Русинов (60)
0:2 Диков (64)
0:3 Маринов (72)
ГИГАНТ (СЪЕДИНЕНИЕ) 2:1 Добруджа (Добрич)
1:0 Щерев (46)
1:1 Лазаров (51)
2:1 Скерлев (90)
ЧАВДАР (ЕТРОПОЛЕ) 1:0 Беласица (Петрич)
1:0 Кръстев (86)
СЕВЛИЕВО 3:2 Етър (Велико Търново)
1:0 Винисус (16)
2:0 Петров (37)
2:1 Пехливанов (66)
3:1 Стоянов (70)
3:2 Иванов (80-а)
Левски Раковски 2:3 МАРИЦА (ПЛОВДИВ)
1:0 Колев (19)
1:1 Вешев (51)
1:2 Пейчинов (57)
1:3 Вешев (70)
2:3 Стоименов (80-д)
Светкавица 0:6 СТРУМСКА СЛАВА
0:1 Панчев (1)
0:2 Цанев (15)
0:3 Тунгаров (19-д)
0:4 Николов (33)
0:5 Александров (87)
0:6 Дилчовски (90)
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