Представителите област Пловдив - Марица и Гигант (Съединение) се класираха за 1/16-финалите в турнира за Купата на България. Кършиякалии успяха да обърнат Левски - Раковски с 3:2, след като до 51-ата минута губеха с 0:1 при гостуването си в столицата. Тогава Симеон Вешев изравни, а малко след това Пейчивов дръпна жълто-сините напред. Вешев с втория си гол затвърди успеха на гостите, а в самия край Симеонов от домакините с точно изпълнена дузпа фиксира крайния резултат.

На стадиона в Съединение местният Гигант удари с 2:1 Добруджа и се нареди сред 16-те най-добри отбора в надпреварата. За тима на Георги Мечечиев и поливалентния футболен капацитет Николай Алексиев се разписаха Свилен Щерев и Иван Скерлев, който остави радостта в Голямо Конаре с попадение секунди преди последния съдийски сигнал.

ВСИЧКИ РЕЗУЛТАТИ ОТ 1/16-ФИНАЛИТЕ:

Ямбол 0:0 СПАРТАК (ПЛЕВЕН) - при дузпите 1:4

РОЗОВА ДОЛИНА (КАЗАНЛЪК) 3:0 Янтра (Габрово)

1:0 Колев (5-д)

2:0 Иванов (10)

3:0 Чахов (89)

Локомотив (Горна Оряховица) 1:3 МИНЬОР

0:1 Тютюков (35)

1:1 Цачев (65)

1:2 Тютюков (100)

1:3 Костов (115)

Партизан (Червен бряг) 0:3 КРУМОВГРАД

0:1 Стефанов (36)

0:2 Тонев (45)

0:3 Стефанов (57)

ВИХРЕН (САНДАНСКИ) 2:0 Созопол

1:0 Лоншел (73)

2:0 Лоншел (82)

Локомотив (Мездра) 0:1 ЛИТЕКС

0:1 Георгиев (119)

МАРЕК (ДУПНИЦА) 2:1 Монтана

1:0 Ганчев (61)

1:1 Цеков (77)

2:1 Калайджийски (114)

Саяна (Хасково) 1:2 ДУНАВ

0:1 Марков (15)

1:1 Алексиев (63)

1:2 Будинов (88)

Черноломец (Попово) 1:3 ВИТОША (БИСТРИЦА)

0:1 Сергиев (22)

1:1 Кънев (40)

1:2 Вачев (87)

1:3 Вачев (90)

Ботев (Нови пазар) 0:3 СПОРТИСТ (СВОГЕ)

0:1 Русинов (60)

0:2 Диков (64)

0:3 Маринов (72)

ГИГАНТ (СЪЕДИНЕНИЕ) 2:1 Добруджа (Добрич)

1:0 Щерев (46)

1:1 Лазаров (51)

2:1 Скерлев (90)

ЧАВДАР (ЕТРОПОЛЕ) 1:0 Беласица (Петрич)

1:0 Кръстев (86)

СЕВЛИЕВО 3:2 Етър (Велико Търново)

1:0 Винисус (16)

2:0 Петров (37)

2:1 Пехливанов (66)

3:1 Стоянов (70)

3:2 Иванов (80-а)

Левски Раковски 2:3 МАРИЦА (ПЛОВДИВ)

1:0 Колев (19)

1:1 Вешев (51)

1:2 Пейчинов (57)

1:3 Вешев (70)

2:3 Стоименов (80-д)

Светкавица 0:6 СТРУМСКА СЛАВА

0:1 Панчев (1)

0:2 Цанев (15)

0:3 Тунгаров (19-д)

0:4 Николов (33)

0:5 Александров (87)

0:6 Дилчовски (90)