Следвайте ни
Пловдив
Подай сигнал Профил

Марица би Извор и поведе на Югоизток ВИДЕО

  • 15.04.2021 | 08:10
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/marica-bi-izvor-i-povede-na-yugoiztok-video Marica.bg
  • Дончо Донев
  • 207 прегледа
  • 0 коментара
Принтирай
viber icon
   Снимка: ФБ страница на Марица

Марица победи с 2:0 ФК Извор (Горски извор) в отложена среща от 22-я кръг и поведе в класирането на Югоизточната В група. Олджай Алиев и Петър Шопов вкараха за жълто-сините на стадиона в родното село на големия поет Иван Николов. Кършиякалии са лидери с 62 точки, а два пункта зад тях е Черноморец, но бургазлии са с мач по-малко.

Родопа направи голяма услуга на първите два тима в таблицата като удържа 0:0 срещу Загорец на стадиона в квартал Райково също в отложен мач от 22-я кръг. Отборът на Марково удари прекия си конкурент за оставане в третия ешелон Несебър с 2:0 и вече е на 6 точки от зоната на изпадащите.

14 април 2021 г., сряда, 17:00 ч / XXII кръг:
Левски (Карлово) - Димитровград 1947 (Димитровград)       2:0 (0:0) 
Родопа Смолян (Смолян) - Загорец (Нова Загора)            0:0 
Черноморец 1919 (Бургас) - Розова долина (Казанлък)       6:1 (4:0)  
Сокол (Марково) - Несебър (Несебър)                       2:0 (0:0) 
Извор (Горски извор) - Марица 1921 (Пловдив)              0:2 (0:1)  
17 април 2021 г., събота, 17:00 ч / XXVII кръг:
Гигант (Съединение) - Левски (Карлово)                     - 
Атлетик (Куклен) - Извор (Горски извор)                    - 
Хасково (Хасково) - Сокол (Марково)                        - 
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Черноморец 1919 (Бургас)           - 
Борислав 2009 (Първомай) - Карнобат (Карнобат)             - 
Верея (Стара Загора) - Родопа Смолян (Смолян)              - 
Марица 1921 (Пловдив) - Димитровград 1947 (Дмгр)           - 
Несебър (Несебър) - Загорец (Нова Загора)                  - 
Розова долина (Казанлък) - Спартак 1947 (Пловдив)          - 

                                                                   М    П   Р   З    ГР      Т
 1. Марица 1921 (Пловдив)              26   19   5   2   54:18   62       
-------------------------------------------------------------------
 2. Черноморец 1919 (Бургас)           25   18   6   1   53:16   60       
 3. Загорец (Нова Загора)              25   18   5   2   61:15   59       
 4. Розова долина (Казанлък)           25   14   5   6   50:38   47       
 5. Гигант (Съединение)                26   13   6   7   41:20   45       
 6. Левски (Карлово)                   26   13   3  10   42:42   42       
 7. Атлетик (Куклен)                   26   13   2  11   33:27   41       
 8. Димитровград 1947 (Димитровград)   25   10   6   9   27:27   36       
 9. Извор (Горски извор)               25    7  10   8   31:26   31 [+]   
10. Карнобат (Карнобат)                26    8   6  12   30:46   30       
11. Родопа Смолян (Смолян)             24    8   5  11   38:34   29        [1 1 0  2:1  4]
12. Хасково (Хасково)                  26    8   5  13   25:34   29 [+][*] [1 1 1  2:5  4]
13. Борислав 2009 (Първомай)           25    8   5  12   35:33   29        [1 0 2  4:2  3]
14. ФК Ямбол 1915 (Ямбол)              26    7   7  12   22:38   28       
15. Сокол (Марково)                    26    7   5  14   35:50   26       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16. Спартак 1947 (Пловдив)             25    6   5  14   27:39   23 [+]   
-------------------------------------------------------------------
17. Несебър (Несебър)                  25    4   8  13   23:51   20       
18. Верея (Стара Загора)               26    1   0  25   21:94    3 [+] 

 

 

 

Марица Марково Югоизточна В група Несебър
viber icon
Дончо Донев

Дончо Донев

Журналист - екип "Спорт"

Дончо Донев е завършил Английската гимназия в Пловдив, а след това ПУ Паисий Хилендарски специалност "Българска и английска филология". В екип "Спорт" на "Марица" е от март 1999 г.   Още

Още от категорията

Виж всички

Топ новини

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Последни новини

Виж всички

Препоръчани новини

Анкета

Кой е най-добрият вариант за страната след изборите?

Резултати