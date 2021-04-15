Марица би Извор и поведе на Югоизток ВИДЕО

Марица победи с 2:0 ФК Извор (Горски извор) в отложена среща от 22-я кръг и поведе в класирането на Югоизточната В група. Олджай Алиев и Петър Шопов вкараха за жълто-сините на стадиона в родното село на големия поет Иван Николов. Кършиякалии са лидери с 62 точки, а два пункта зад тях е Черноморец, но бургазлии са с мач по-малко.

Родопа направи голяма услуга на първите два тима в таблицата като удържа 0:0 срещу Загорец на стадиона в квартал Райково също в отложен мач от 22-я кръг. Отборът на Марково удари прекия си конкурент за оставане в третия ешелон Несебър с 2:0 и вече е на 6 точки от зоната на изпадащите.

14 април 2021 г., сряда, 17:00 ч / XXII кръг:

Левски (Карлово) - Димитровград 1947 (Димитровград) 2:0 (0:0)

Родопа Смолян (Смолян) - Загорец (Нова Загора) 0:0

Черноморец 1919 (Бургас) - Розова долина (Казанлък) 6:1 (4:0)

Сокол (Марково) - Несебър (Несебър) 2:0 (0:0)

Извор (Горски извор) - Марица 1921 (Пловдив) 0:2 (0:1)

17 април 2021 г., събота, 17:00 ч / XXVII кръг:

Гигант (Съединение) - Левски (Карлово) -

Атлетик (Куклен) - Извор (Горски извор) -

Хасково (Хасково) - Сокол (Марково) -

ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Черноморец 1919 (Бургас) -

Борислав 2009 (Първомай) - Карнобат (Карнобат) -

Верея (Стара Загора) - Родопа Смолян (Смолян) -

Марица 1921 (Пловдив) - Димитровград 1947 (Дмгр) -

Несебър (Несебър) - Загорец (Нова Загора) -

Розова долина (Казанлък) - Спартак 1947 (Пловдив) -

М П Р З ГР Т

1. Марица 1921 (Пловдив) 26 19 5 2 54:18 62

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2. Черноморец 1919 (Бургас) 25 18 6 1 53:16 60

3. Загорец (Нова Загора) 25 18 5 2 61:15 59

4. Розова долина (Казанлък) 25 14 5 6 50:38 47

5. Гигант (Съединение) 26 13 6 7 41:20 45

6. Левски (Карлово) 26 13 3 10 42:42 42

7. Атлетик (Куклен) 26 13 2 11 33:27 41

8. Димитровград 1947 (Димитровград) 25 10 6 9 27:27 36

9. Извор (Горски извор) 25 7 10 8 31:26 31 [+]

10. Карнобат (Карнобат) 26 8 6 12 30:46 30

11. Родопа Смолян (Смолян) 24 8 5 11 38:34 29 [1 1 0 2:1 4]

12. Хасково (Хасково) 26 8 5 13 25:34 29 [+][*] [1 1 1 2:5 4]

13. Борислав 2009 (Първомай) 25 8 5 12 35:33 29 [1 0 2 4:2 3]

14. ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 26 7 7 12 22:38 28

15. Сокол (Марково) 26 7 5 14 35:50 26

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Спартак 1947 (Пловдив) 25 6 5 14 27:39 23 [+]

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17. Несебър (Несебър) 25 4 8 13 23:51 20

18. Верея (Стара Загора) 26 1 0 25 21:94 3 [+]