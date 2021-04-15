Марица би Извор и поведе на Югоизток ВИДЕО
- 15.04.2021 | 08:10
- Дончо Донев
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Марица победи с 2:0 ФК Извор (Горски извор) в отложена среща от 22-я кръг и поведе в класирането на Югоизточната В група. Олджай Алиев и Петър Шопов вкараха за жълто-сините на стадиона в родното село на големия поет Иван Николов. Кършиякалии са лидери с 62 точки, а два пункта зад тях е Черноморец, но бургазлии са с мач по-малко.
Родопа направи голяма услуга на първите два тима в таблицата като удържа 0:0 срещу Загорец на стадиона в квартал Райково също в отложен мач от 22-я кръг. Отборът на Марково удари прекия си конкурент за оставане в третия ешелон Несебър с 2:0 и вече е на 6 точки от зоната на изпадащите.
14 април 2021 г., сряда, 17:00 ч / XXII кръг:
Левски (Карлово) - Димитровград 1947 (Димитровград) 2:0 (0:0)
Родопа Смолян (Смолян) - Загорец (Нова Загора) 0:0
Черноморец 1919 (Бургас) - Розова долина (Казанлък) 6:1 (4:0)
Сокол (Марково) - Несебър (Несебър) 2:0 (0:0)
Извор (Горски извор) - Марица 1921 (Пловдив) 0:2 (0:1)
17 април 2021 г., събота, 17:00 ч / XXVII кръг:
Гигант (Съединение) - Левски (Карлово) -
Атлетик (Куклен) - Извор (Горски извор) -
Хасково (Хасково) - Сокол (Марково) -
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Черноморец 1919 (Бургас) -
Борислав 2009 (Първомай) - Карнобат (Карнобат) -
Верея (Стара Загора) - Родопа Смолян (Смолян) -
Марица 1921 (Пловдив) - Димитровград 1947 (Дмгр) -
Несебър (Несебър) - Загорец (Нова Загора) -
Розова долина (Казанлък) - Спартак 1947 (Пловдив) -
М П Р З ГР Т
1. Марица 1921 (Пловдив) 26 19 5 2 54:18 62
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2. Черноморец 1919 (Бургас) 25 18 6 1 53:16 60
3. Загорец (Нова Загора) 25 18 5 2 61:15 59
4. Розова долина (Казанлък) 25 14 5 6 50:38 47
5. Гигант (Съединение) 26 13 6 7 41:20 45
6. Левски (Карлово) 26 13 3 10 42:42 42
7. Атлетик (Куклен) 26 13 2 11 33:27 41
8. Димитровград 1947 (Димитровград) 25 10 6 9 27:27 36
9. Извор (Горски извор) 25 7 10 8 31:26 31 [+]
10. Карнобат (Карнобат) 26 8 6 12 30:46 30
11. Родопа Смолян (Смолян) 24 8 5 11 38:34 29 [1 1 0 2:1 4]
12. Хасково (Хасково) 26 8 5 13 25:34 29 [+][*] [1 1 1 2:5 4]
13. Борислав 2009 (Първомай) 25 8 5 12 35:33 29 [1 0 2 4:2 3]
14. ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 26 7 7 12 22:38 28
15. Сокол (Марково) 26 7 5 14 35:50 26
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16. Спартак 1947 (Пловдив) 25 6 5 14 27:39 23 [+]
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17. Несебър (Несебър) 25 4 8 13 23:51 20
18. Верея (Стара Загора) 26 1 0 25 21:94 3 [+]
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