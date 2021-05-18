Манчини обяви Скуадрата за Евро 2020, знакови имена липсват

Снимка: Емерсон Палмиери от Челси още не знае дали ще попадне в Скуадрата за Евро 2020

Снимка: Емерсон Палмиери от Челси още не знае дали ще попадне в Скуадрата за Евро 2020

Селекционерът на Италия Роберто Манчини обяви разширешния състав на Скуадра адзура за предстоящото Европейско първенство. Специалистът определи група от 33-ма състезатели, като тя ще бъде сведена до 26 футболисти.

Подоготвката на Италия стартира на 24 май на базата в Коверчано, като за 28-ми е предвидена контрола със Сан Марино.

В групата за момента не попаднаха Емерсон Палмиери и Жоржиньо, които ще участват във финала на Шампионска лига, който противопоставя Челси и Манчестър Сити.

Ето и разширения състав на Италия:

Вратари:

Алесио Краньо (Каляри), Джанлуиджи Донарума (Милан), Алекс Мере (Наполи), Салваторе Сиригу (Торино)

Защитници:

Франческо Ачерби, Мануел Лазари (Лацио), Алесандро Бастони (Интер), Кристиано Бираги (Фиорентина), Леонардо Бонучи, Джорджо Киелини (Ювентус), Джовани ди Лоренцо (Наполи), Алесандро Флоренци (ПСЖ), Джанлука Манчини, Леонардо Спинацола (Рома), Рафаел Толой (Аталанта)

Полузащитници:

Николо Барела, Стефано Сенси (Интер), Гаетано Кастровили (Фиорентина), Брайън Кристанте, Лоренцо Пелегрини (Рома), Мануел Локатели (Сасуоло), Матео Песина (Аталанта), Марко Верати (ПСЖ)

Нападатели:

Андреа Белоти (Торино), Доменико Берарди, Джакомо Распадори (Сасуоло), Федерико Бернардески, Федерико Киеза (Ювентус), Винченцо Грифо (Фрайбург), Чиро Имобиле (Лацио), Лоренцо Инсиние (Наполи), Мойс Кийн (ПСЖ), Матео Политано (Наполи)