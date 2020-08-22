Мачовете от Трета лига, Югоизточна група
- 22.08.2020 | 17:30
- 22.08.2020 | 21:05
- Юлиян Ангелов
- 1134 прегледа
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Гледайте на живо мачовете от 3 кръг на Трета лига, Югоизточна група. Изберете мача, който ви интересува, и кликнете върху него.
22 август 2020 г., събота, 18:00 ч / III кръг:
Димитровград - Карнобат 1:0
Спартак Пловдив - Сокол Марково 1:0
Марица Пловдив - Атлетик Куклен 2:0
22 август 2020 г., събота, 19:00 ч / III кръг:
Верея - Хасково
23 август 2020 г., неделя, 18:00 ч / III кръг:
Родопа Смолян - Левски Карлово
Класиране:
1. Гигант 3 3 0 0 7:2 9
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2. Марица 3 3 0 0 5:0 9
3. Черноморец 3 2 1 0 4:1 7
4. Загорец 3 2 1 0 4:2 7
5. Първомай) 3 2 1 0 5:2 7
6. Куклен 3 2 0 1 6:3 6
7. Спартак 3 1 1 1 2:4 4
8. Карлово 2 1 0 1 4:3 3
9. Марково) 3 1 0 2 3:4 3
10. Димитровград 3 1 0 2 2:4 3
11. Розова долина 3 1 0 2 5:5 3
12. Верея 2 1 0 1 3:4 3
13. Карнобат 3 1 0 2 3:4 3
14. Хасково 2 0 1 1 0:1 1
15. Несебър 3 0 1 2 1:6 1
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16. Извор 3 0 1 2 2:5 1
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17. ФК Ямбол 3 0 1 2 1:4 1
18. Родопа 2 0 0 2 0:3 0
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