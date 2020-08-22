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Мачовете от Трета лига, Югоизточна група

  • 22.08.2020 | 17:30
  • 22.08.2020 | 21:05
    • https://www.marica.bg/index.php/sport/futbol/machovete-ot-treta-liga-yugoiztochna-grupa Marica.bg
  • Юлиян Ангелов
  • 1134 прегледа
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Гледайте на живо мачовете от 3 кръг на Трета лига, Югоизточна група. Изберете мача, който ви интересува, и кликнете върху него.

22 август 2020 г., събота, 18:00 ч / III кръг:
Димитровград - Карнобат                 1:0

Загорец - Черноморец                       1:1

Спартак Пловдив - Сокол Марково   1:0

Розова долина - Извор                        4:2

Несебър - Гигант                                  1:2

Марица Пловдив - Атлетик Куклен     2:0

Първомай - Ямбол                               0:0

22 август 2020 г., събота, 19:00 ч / III кръг:
Верея - Хасково

23 август 2020 г., неделя, 18:00 ч / III кръг:
Родопа Смолян - Левски Карлово

 Класиране:
 1. Гигант                      3    3   0   0    7:2     9       
---------------------------------------------
 2. Марица                    3    3   0   0    5:0     9       
 3. Черноморец            3    2   1   0    4:1     7
 4. Загорец                    3    2   1   0    4:2     7
 5. Първомай)               3    2   1   0    5:2     7
 6. Куклен                      3    2   0   1    6:3     6       
 7. Спартак                    3    1   1   1    2:4     4
 8. Карлово                    2    1   0   1    4:3     3
 9. Марково)                  3    1   0   2    3:4     3  
10. Димитровград        3    1   0   2    2:4     3
11. Розова долина        3    1   0   2    5:5     3 
12. Верея                       2    1   0   1    3:4     3 
13. Карнобат                 3    1   0   2    3:4     3 
14. Хасково                   2    0   1   1    0:1     1
15. Несебър                  3    0   1   2    1:6     1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
16. Извор                       3    0   1   2    2:5    1 
------------------------------------
17. ФК Ямбол                 3    0   1   2    1:4     1 
18. Родопа                     2    0   0   2    0:3     0

трета лига марица пловдив куклен футбол
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Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

Юлиян Ангелов от юни 1992 година работи в спортния екип на вестник "Марица". Към момента и за Спорт в marica.bg.   Още

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