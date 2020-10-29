Мачовете от Шампионска лига, играни в сряда ВИДЕО
- 29.10.2020 | 01:44
- 29.10.2020 | 02:05
- Юлиян Ангелов
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Наш рефер с престижен наряд в Шампионска лига
Резултати и голмайстори от двубоите в Шампионска лига тази вечер:
Група Е
Краснодар - Челси 0:4
0:1 Калъм Хъдсън-Одой 37, 0:2 Тимо Вернер 76-дузпа, 0:3 Хаким Зиеш 79, 0:4 Кристиан Пулишич 90
Севиля - Рен 1:0
1:0 Люк де Йонг 56
Група F
Борусия Дортмунд - Зенит Санкт Петербург 2:0
1:0 Джейдън Санчо 77-дузпа, 2:0 Ерлинг Халанд 90+1
Брюж - Лацио 1:1
0:1 Хоакин Кореа 14, 1:1 Ханс Ванакен 41-дузпа
Група G
Ференцварош - Динамо Киев 2:2
0:1 Виктор Циганков 27, 0:2 Карлос Де Пеня 41, 1:2 Токмак Нгуен 58, 2:2 Фрнак Боли 90
Ювентус - Барселона 0:2
0:1 Усман Дембеле 14, 0:2 Лионел Меси 90+1
Група H
Истанбул Башакшехир - ПСЖ 0:2
0:1 Мойс Кийн 64, 0:2 Мойс Кийн 79
Манчестър Юнайтед - РБ Лайпциг 5:0
1:0 Мейсън Грийнууд 21, 2:0 Маркъс Рашфорд 76, 3:0 Маркъс Рашфорд 78, 4:0 Антони Марсиал 86, 5:0 Маркъс Рашфорд 90+2
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