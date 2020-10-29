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Мачовете от Шампионска лига, играни в сряда ВИДЕО

  • 29.10.2020 | 01:44
  • 29.10.2020 | 02:05
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/machovete-ot-shampionska-liga-igrani-v-srqda-video Marica.bg
  • Юлиян Ангелов
  • 213 прегледа
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Резултати и голмайстори от двубоите в Шампионска лига тази вечер:

Група Е

Краснодар - Челси  0:4
0:1 Калъм Хъдсън-Одой 37, 0:2 Тимо Вернер 76-дузпа, 0:3 Хаким Зиеш 79, 0:4 Кристиан Пулишич 90

Севиля - Рен 1:0
1:0 Люк де Йонг 56

Група F

Борусия Дортмунд - Зенит Санкт Петербург 2:0
1:0 Джейдън Санчо 77-дузпа, 2:0 Ерлинг Халанд 90+1

Брюж - Лацио  1:1
0:1 Хоакин Кореа 14, 1:1 Ханс Ванакен 41-дузпа

Група G

Ференцварош - Динамо Киев  2:2
0:1 Виктор Циганков 27, 0:2 Карлос Де Пеня 41, 1:2 Токмак Нгуен 58, 2:2 Фрнак Боли 90

Ювентус - Барселона 0:2
0:1 Усман Дембеле 14, 0:2 Лионел Меси 90+1

Група H

Истанбул Башакшехир - ПСЖ   0:2

0:1 Мойс Кийн 64, 0:2 Мойс Кийн 79

Манчестър Юнайтед - РБ Лайпциг 5:0
1:0 Мейсън Грийнууд 21, 2:0 Маркъс Рашфорд 76, 3:0 Маркъс Рашфорд 78, 4:0 Антони Марсиал 86, 5:0 Маркъс Рашфорд 90+2

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Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

Юлиян Ангелов от юни 1992 година работи в спортния екип на вестник "Марица". Към момента и за Спорт в marica.bg.   Още

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