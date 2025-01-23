Лудогорец приключи с Европа след загуба и от Мидтиланд

Лудогорец приключи с европейските мачове още през януари, след като загуби домакинството си на Мидтиланд с 0:2. С поражението от датчаните разградчани се простиха с надеждите си за класиране в плейофите на турнира Лига Европа.

На„Хювефарма Арена“ чилийският национал Дарио Осорио откри в 18-ата с красив удар извън наказателното поле, а в петата минута от добавеното време резервата Валдемар Бисков соли точка на спора.

Лудогорец – Мидтиланд 0:2

0:1 Дарио Осорио 19'

0:2 Валдемар Бисков 90+4'

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 17. Сон, 24. Оливие Вердон, 4. Диниш Алмейда (К), 3. Антон Недялков, 20. Агибу Камара, 6. Якуб Пьотровски, 18. Ивайло Чочев, 77. Ерик Маркуш, 12. Руан Круз, 11. Кайо Видал

Резерви: 1. Серджио Падт, 67. Дамян Христов, 5. Георги Терзиев, 14. Дени Групер, 15. Едвин Куртулуш, 19. Георги Русев, 23. Дерой Дуарте, 72. Росен Иванов, 80. Методи Стефанов, 82. Иван Йорданов, 73. Филип Гигов

Треньор: Игор Йовичевич

Мидтиланд: 1. Йонас Льосл, 43. Кевин Мбабу, 22. Мадс Бех, 4. Усмане Диао, 55. Виктор Йенсен (46' - 29. Паулиньо ), 21. Денил Кастийо, 6. Йоел Андерсон (К), 24. Оливер Сьоренсен (64' - 14. Едуард Чилуфия), 11. Дарио Осорио (60' - 20. Валдемар Бисков), 18. Адам Букса, 58. Арал Шимшир (64' - 41. Микел Гогорса)

Резерви: 30. Оуви Еджехери, 31. Лиъм Селин, 3. Хан-бум Лий, 13. Адам Габриел, 15. Кристиан Сьоренсен, 29. Паулиньо, 73. Жуниньо, 17. Кристофър Аскилдсен, 19. Педро Браво, 20. Валдемар Бисков, 14. Едуард Чилуфия, 41. Микел Гогорса

Треньор: Томас Томасберг

Съдия: Мохамед Ал-Хаким, Швеция

Жълти картони: Якуб Пьотровски, Оливие Вердон (Лудогорец); Кевин Мбабу (Мидтиланд);