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Лудогорец II и Ботев II със зрелищно 3:3

  • 09.08.2021 | 21:29
  • 09.08.2021 | 21:54
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/ludogorec-ii-i-botev-ii-sas-zrelishtno-3-3 Marica.bg
  • Юлиян Ангелов
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   Снимка: botevplovdiv.bg

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Лудогорец II и Ботев II завършиха 3:3 в мача помежду им от 4 кръг на Втора лига. Двубоят бе на "Гнездо на орлите" в Разград. 

Клаудиу Кешерю вкара два гола за зелените, а две от асистенциите бяха на друг играч от шампионския им отбор Бернард Текпетей. 

ГОЛМАЙСТОРИ: 1:0 Владислав Найденов 16, 2:0 Клаудиу Кешерю 22, 2:1 Никола Гелин 29, 2:2 Иван Василев 36, 2:3 Емил Колев 45+1, 3:3 Клаудиу Кешерю 52

БОТЕВ II: Християн Славков, Димитър Балинов, Марио Младеновски, Иван Иванов, Венцислав Богданов (88 Атанас Стоименов) , Димитър Пройчев, Пламен Цончев (63 Даниел Гичев) , Благовест Данчев,  Никола Гелин (54 Кристиян Добрев), Емил Колев (54 Юсеин Касов), Иван Василев (88 Благовест Величков) 

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Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

Юлиян Ангелов от юни 1992 година работи в спортния екип на вестник "Марица". Към момента и за Спорт в marica.bg.   Още

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