Лудогорец II и Ботев II със зрелищно 3:3

Лудогорец II и Ботев II завършиха 3:3 в мача помежду им от 4 кръг на Втора лига. Двубоят бе на "Гнездо на орлите" в Разград.

Клаудиу Кешерю вкара два гола за зелените, а две от асистенциите бяха на друг играч от шампионския им отбор Бернард Текпетей.

ГОЛМАЙСТОРИ: 1:0 Владислав Найденов 16, 2:0 Клаудиу Кешерю 22, 2:1 Никола Гелин 29, 2:2 Иван Василев 36, 2:3 Емил Колев 45+1, 3:3 Клаудиу Кешерю 52

БОТЕВ II: Християн Славков, Димитър Балинов, Марио Младеновски, Иван Иванов, Венцислав Богданов (88 Атанас Стоименов) , Димитър Пройчев, Пламен Цончев (63 Даниел Гичев) , Благовест Данчев, Никола Гелин (54 Кристиян Добрев), Емил Колев (54 Юсеин Касов), Иван Василев (88 Благовест Величков)