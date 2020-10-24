Локомотив Пловдив с рутинна класика срещу Селото

Локомотив (Пловдив) удари Царско село с 0:3 в среща от 10-ия кръг на efbet Лига.В 9-ата минута гостите от Пловдив имаха претенции за неотсъдена дузпа в тяхна полза. Удар на Николай Николаев срещна ръката на Лъчезар Балтанов, но главният съдия даде сигнал играта да продължи. В 13-ата минута Бирсент Карагарен шутира в долния ляв ъгъл на вратата зад Джони Пласид, който улови лесно.

Локо поведе след гол на Диниш Алмейда в 53-ата минута. Вратарят на Селото Плацид увисна при центриране от пряк свободен удар.

0:2 Димитър Илиев вкара с диагонален удар след образцова контра в 69-ата минута.

Димитър Илиев с втория си гол в мача прави 0:3 в 81-ата минута

Царско село - Локомотив Пловдив 0:3

0:1 Диниш Алмейда 53, 0:2 Димитър Илиев 69, 0:3 Димитър Илиев 81

Царско село: 30. Джони Пласид, 93. Иван Бандаловски, 22. Луис Ферейра, 17. Реян Даскалов, 14. Божидар Васев, 6. Антонио Георгиев, 20. Лъчезар Балтанов, 4. Дилян Георгиев, 10. Борис Галчев, 8. Панайотис Лука, 9. Мирослав Будинов

Резерви: 1. Михаил Иванов, 11. Андерсон Кордейро, 25. Дилан Мертенс, 3. Михаил Кавдански, 7. Християн Чипев, 44. Тома Ушагелов, 98. Стефан Христов

Треньор: Любо Пенев

Локомотив Пловдив: 71. Мартин Луков, 61. Диниш Алмейда, 25. Лукас Масоеро, 20. Милош Петрович, 15. Кристиан Илич, 34. Петър Витанов, 10. Парвиз Умарбаев, 9. Бирсент Карагерен, 44. Николай Николаев, 14. Димитър Илиев, 77. Анте Аралица

Резерви: 1. Илко Пиргов, 5. Кристиан Гомис, 11. Кенан Муслимович, 50. Филип Михалевич, 16. Лукас Салинас, 19. Георги Минчев, 13. Даниел Димитров

Треньор: Бруно Акрапович