Локомотив II врътна 2:2 с дубъла на Берое под Аязмото
- 11:01, 09.04.2023
- 11:13, 09.04.2023
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Локомотив II завърши наравно 2:2 при гостуването си на Берое II. Двубоят се проведе от 17:00ч. на ст. “Локомотив” в Стара Загора.
Домакините успяха да открият първи резултата в 27-ата минута чрез Васил Василев. Локомотив II изравни в 34-ата с попадение на Ефе Али, а Теодор Фърков изведе “черно-белите” напред за 1:2 в 43-ата минута. През втората част Деян Иванов реализира за Берое II и оформи крайното 2:2.
На 13.04 (четвъртък) Локомотив II e домакин на Левски (Карлово). Двубоят е от 17:00 часа.
Резултати, XXVIII кръг:
Ямбол - Спартак (Пловдив) 2:0 (0:0)
Асеновец - Родопа 0:0
Карлово - Първомай 4:1 (3:0)
Берое II - Локомотив II 2:2 (1:2)
Димитровград 1 - Куклен 2:0 (1:0)
Съединение - Верея 6:1 (3:0)
Черноморец - Розова долина 0:2 (0:1)
Несебър - Загорец 2:3 (1:0)
Марково - Сливен 0:1 (0:1)
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