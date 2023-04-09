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Локомотив II врътна 2:2 с дубъла на Берое под Аязмото

  • 11:01, 09.04.2023
  • 11:13, 09.04.2023
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/lokomotiv-ii-vratna-2-2-s-dubala-na-beroe-pod-aqzmoto Marica.bg
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Локомотив II завърши наравно 2:2 при гостуването си на Берое II. Двубоят се проведе от 17:00ч. на ст. “Локомотив” в Стара Загора.

Домакините успяха да открият първи резултата в 27-ата минута чрез Васил Василев. Локомотив II изравни в 34-ата с попадение на Ефе Али, а Теодор Фърков изведе “черно-белите” напред за 1:2 в 43-ата минута. През втората част Деян Иванов реализира за Берое II и оформи крайното 2:2.

На 13.04 (четвъртък) Локомотив II e домакин на Левски (Карлово). Двубоят е от 17:00 часа.

Резултати,  XXVIII кръг:

Ямбол - Спартак  (Пловдив)      2:0 (0:0) 
Асеновец  - Родопа                      0:0 
Карлово - Първомай                    4:1 (3:0)  
Берое II - Локомотив II                 2:2 (1:2)  
Димитровград 1  - Куклен           2:0 (1:0)  
Съединение - Верея                      6:1 (3:0)  
Черноморец  - Розова долина    0:2 (0:1) 
Несебър  - Загорец                        2:3 (1:0) 
Марково - Сливен                          0:1 (0:1)
Саяна (Хасково) - Карнобат        днес

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локомотив II спартак пловдив трета лига футбол
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