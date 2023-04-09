Локомотив II врътна 2:2 с дубъла на Берое под Аязмото

Локомотив II завърши наравно 2:2 при гостуването си на Берое II. Двубоят се проведе от 17:00ч. на ст. “Локомотив” в Стара Загора.

Домакините успяха да открият първи резултата в 27-ата минута чрез Васил Василев. Локомотив II изравни в 34-ата с попадение на Ефе Али, а Теодор Фърков изведе “черно-белите” напред за 1:2 в 43-ата минута. През втората част Деян Иванов реализира за Берое II и оформи крайното 2:2.

На 13.04 (четвъртък) Локомотив II e домакин на Левски (Карлово). Двубоят е от 17:00 часа.

Резултати, XXVIII кръг:

Ямбол - Спартак (Пловдив) 2:0 (0:0)

Асеновец - Родопа 0:0

Карлово - Първомай 4:1 (3:0)

Берое II - Локомотив II 2:2 (1:2)

Димитровград 1 - Куклен 2:0 (1:0)

Съединение - Верея 6:1 (3:0)

Черноморец - Розова долина 0:2 (0:1)

Несебър - Загорец 2:3 (1:0)

Марково - Сливен 0:1 (0:1)

Саяна (Хасково) - Карнобат днес