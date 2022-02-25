Локомотив - Царско село 0:0

25 - Жълт картон за Гомис.

20 - Първо чисто голово положение в мача. Каломбо излезе сам срещу вратаря Рейдър, но би разсеяно покрай левия дирек.

9 - Жълт картон за Петър Витанов.

7 - арвиз Умарбаев центрира от пряк свободен удар, топката стигна до Бидунга, който я прати в мрежата на Гуериери, но бе в положение на засада.

1 - НАЧАЛО НА МАЧА

Локомотив Пд: 71. Лукас Рейдър, 61. Райън Бидунга, 20. Милош Петрович, 4. Кристиан Гомис, 34. Петър Витанов, 7. Парвиз Умарбаев, 50. Йосип Томашевич, 9. Бирсент Карагарен, 167. Лукас Салинас, 14. Димитър Илиев - к, 99. Преслав Боруков

Резерви: 1. Илко Пиргов, 44. Христо Иванов, 6. Емил Янчев, 11. Ивайло Димитров, 10. Венсан Марсел, 39. Иван Сулев, 33. Пламен Петров

Треньор: Александър Тунчев

Царско село: 1. Гуидо Гуериери, 7. Жереми Петрис, 8. Айуб Абу, 9. Юсуфа Яфа, 10. Реди Каса, 15. Пиер Зебли, 17. Давиде Масели, 23. Седрик Каломбо, 44. Николай Николаев, 66. Давиде Витурини, 71. Пламен Крумов - к

Резерви: 99. Иван Дерменджиев, 6. Матео Лукарели, 11. Андрей Йорданов, 16. Алесандо Копола, 24. Алесандро Мартела, 77. Иван Лендрич, 91. Венцислав Христов

Треньор: Андреа Сасарини



Съдия: Иво Андреев