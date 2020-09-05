Локо тресна Миньор с 3:0 с мисъл за Тотнъм

Локомотив (Пловдив) удари Миньор (Перник) с 3:0 в контрола, играна в в Самоков. Петър Витанов, Кристиан Илич и Кенан Муслимович вкараха головете.

Черно-белите откриха головата си сметка в 30-ата минута. Петър Витанов не пропусна от близо да отбележи във вратата на Алекс Георгиев.

Тринадесет минути по-късно Кристиан Илич вкара топката в горния десен ъгъл на вратата, пазена от Георгиев.

В 67-ата минута Локомотив направи бърза контраатака, която завърши с гол на Кенан Муслимович.

Помощник-треньорът Александър Тунчев коментира след спаринга: "Добри оценки мога да дам на отбора. Миньор не е слаб състав, представя се добре във Втора лига. Доволен съм от двубоя.

Има вълнение за мача с Тотнъм, но не бързаме, защото преди това имаме двубой с Лудогорец.

Излизаме за победa. Не е лесно срещу тях, но се надяваме да имаме крайния успех".

Локомотив (Пд): 1, Пиргов, 61. Алмейда, 20. Петрович, 91. Гомиз, 34. Витанов, 12. Пулиезе, 44. Николаев, 3. Луан, 15. Салинас, 15. Илич, 88. Минчев

Миньор: 99. Георгиев, 25. Киров, 23. Чиликов, 4. Стоичков, 3. Славчев, 20. Васев, 15. Илиев, 5. Васев, 28. Гогов, 21. Милчев, 7. Йосифов