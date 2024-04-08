Локо Пловдив удари и Черно море, Камдем се разписа
- 20:14, 08.04.2024
- 21:50, 08.04.2024
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Локомотив Пловдив победи Черно море с 1:0 в мача помежду им от Първа лига на "Лаута". Оливер Кандем вкара в 31-ата минута в прострелян шут от големия пеналт.
Локомотив Пловдив - Черно море 1:0
1:0 Оливер Кандем 31
ЛОКОМОТИВ: 81. Кристиан Томов, 44. Ангел Лясков, 5. Тодор Павлов, 91. Хорхе Сегура, 12. Ефе Али, 71. Оливер Камдем, 6. Христо Иванов, 21. Евандро, 7. Бабакар Дион, 14. Димитър Илиев, 9. Мичи Нтело;
ЧЕРНО МОРЕ: 25. Иван Дюлгеров, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 2. Цветомир Панов, 6. Виктор Попов, 27. Даниел Димов, 71. Васил Панайотов, 10. Мазир Сула, 11. Илиан Илиев – младши, 99. Уеслен Фаустино, Атанас Илиев;