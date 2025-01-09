Локо назначи треньор от Крумовград в щаба на Душан Косич

Локомотив Пловдив попълни щаба на новия наставник Душан Косич с още един треньор. Николай Лесков официално се присъедини днес към спортно-техническия щаб на черно-белите. Той ще работи като кондиционен треньор. От клуба уточняват, че Лесков е избор лично на Косич.

Николай Лесков е роден на 14.04.1996 г. в град Плевен. Той вече е натрупaл солиден опит в Първа лига, като е работил за представителните отбори на ЦСКА 1948 и Крумовград.

От Локомотив Пловдив традиционно пожелаха успех на новото попълнение в треньорския щаб на Душан Косич.