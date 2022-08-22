Локомотив II допусна поражение от Сокол (Марково) в третия кръг на Югоизточната Трета лига. “Черно-белите” отстъпиха с 0:2 в Садово.

Още във втората минута “червено-сините” откриха резултата чрез Александър Георгиев. В следващите минути Петър Андреев, Филип Колев и Иван Михайлов пробваха да върнат попадението, но без успех. В 41-ата минута гостите стигнаха до второ попадение. Точен бе Цветелин Петров.

В началото на втората част опасен изстрел на Александър Колев мина встрани от вратата на Сокол. В 65-ата минута Локомотив II остана с човек по-малко – Теодор Фърков бе изгонен за втори жълт картон. “Черно-белите” не се отказаха и продължиха да се борят и да атакуват. Александър Колев, Сами Мехмедов и Иван Михайлов можеха да се разпишат за пловдивчани, но не успяха.

Локомотив II: Кристиан Томов, Антон Коспартов, Видол Сейменски, Тодор Павлов, Божидар Зелямов, Тони Лесов, Александър Колев, Теодор Фърков, Иван Михайлов, Филип Колев, Петър Андреев (Габриел Земярски, Сами Мехмедов, Кристиан Орманов, Мартин Иванов)

Асеновец 2005 (Асеновград) - Гигант (Съединение) 3:2 (1:2)

Берое II (Стара Загора) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 0:5 (0:2)

Левски (Карлово) - Димитровград 1947 (Димитровград) 1:0 (0:0)

Родопа Смолян (Смолян) - Саяна (Хасково) 3:2 (2:2)

Борислав 2009 (Първомай) - Несебър (Несебър) 1:3 (1:2)

Атлетик (Куклен) - ФК Сливен (Сливен) 5:0 (1:0)

Верея (Стара Загора) - Загорец (Нова Загора) 0:4 (0:2)

Розова долина (Казанлък) - Карнобат (Карнобат) 3:0 (3:0)

Спартак 1947 (Пловдив) - Черноморец 1919 (Бургас) 0:0

Локомотив 1926 II (Пловдив) - Сокол (Марково) 0:2 (0:2)