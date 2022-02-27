Локо II отлепи от дъното след 2:1 срещу Левски (Карлово)

Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) спечели с 2:1 срещу Левски (Карлово), въпреки, че игра повече от 30 минути с човек по-малко на стадиона в Оризари.

В 23-ата минута Локомотив II поведе в резултата чрез Васил Църцев, който се възползва от грешка на защитник на гостите, открадна топката и вкара.

Левски (Карлово) изравни. в 38-ата минута, когато центриране от десния фланг бе засечено с глава от Ерай Карадайъ за 1:1.

Локомотив II остана с 10 души на терена в 60-ата минута. Иван Узунов бе изгонен с директен червен картон. “Черно-белите”, които стигнаха до дузпа няколко минути по-късно. Зад топката застана Христо Златински, който реализира за крайното 2:1.

Локомотив II: Кристиан Томов, Видол Сейменски, Васил Василев, Надим Ангелов, Пламен Петров, Иван Михайлов, Иван Арамазов, Христо Златински, Александър Колев, Васил Църцев, Ангел Костов

Резерви: Кирил Акалски, Георги Георгиев, Иван Узунов, Мартин Иванов, Петър Андреев, Тодор Павлов, Тони Лесов

Левски Карлово: 1. Диян Вълков, 3. Никола Домакинов, 4. Атанас Куманов, 8. Иван Иванов, 10. Запрян Запрянов, 11. Ерай Карадайъ, 14. Стоян Славков, 19. Петър Петров, 21. Петър Главчев,30. Емил Иванов, 79. Пламен Крислов

Резерви: 12. Станислав Попов, 6. Цецо Главчев, 9. Мюмюн Исмаил, 15. Николай Дойков

XIX кръг, резултати: Гигант (Съединение) - Ямбол 3:1, Първомай - Саяна 1:4, Крумовград - Несебър 3:0, Куклен - Карнобат 0:0, Загорец - Черноморец 1:1, Димитровград - Розова долина 1:0, Локомотив 1926 II (Пловдив) - Левски (Карлово) 2:1, Асеновец - Сокол (Марково) 1:0, Берое II (Стара Загора) - Родопа Смолян (Смолян) 0:1.