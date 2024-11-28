Ливърпул удари с 2:0 Реал Мадрид на „Анфийлд“ в мача от петия кръг на Шампионска лига. Двубоят ще бъде запомнен с пропуските на Килиан Мбапе и Мохамед Салах от бялата точка. Головете за домакините отбелязаха Алексис Мак Алистър и Коди Гакпо през второто полувреме.

Червените от града на Бийтълс надиграха Белия балет и можеха да постигнаг и по-изразителна победа. Мбапе не успя да поеме диригентската палка в Реал и направи много решаващ пропуск от бялата точка при само гол аванс за домакините.

ВСИЧКИ РЕЗУЛТАТИ И ГОЛМАЙСТОРИ:

FT | Цървена звезда - Щутгарт 5:1

/0:1 Ермедин Демирович 5'; 1:1 Силаш Катомпа Мвумпа 12', 2:1 Раде Крунич 31', 3:1 Мирко Иванич 65', 4:1 Неманя Радонич 69', 5:1 Неманя Радонич 88'/

FT | Щурм Грац - Жирона 1:0

/1:0 Мика Бийрит 59'/



FT | Монако - Бенфика 2:3

/1:0 Елиес Бен Сегир 13'; 1:1 Вангелис Павлидис 48'; 2:1 Сунгуту Магаса 68'; 2:2 Артур Кабрал 84', 2:3 Зеки Амбдуни 88'/

FT | Астън Вила - Ювентус 0:0

FT | Болоня - Лил 1:2

/0:1 Нгалайел Мукау 44'; 1:1 Джон Лукуми 63'; 1:2 Нгалайел Мукау 66'/

FT | Селтик - Брюж 1:1

/0:1 Камерън Картър-Викърс (автогол) 26'; 1:1 Дайзен Маеда 60'/

FT | Динамо Загреб - Борусия Дортмунд 0:3

/0:1 Джейми Гитенс 41', 0:2 Рами Бенсебйни 57', 0:3 Серу Гираси 90'/

FT | Ливърпул - Реал Мадрид 2:0

/1:0 Алексис Мак Алистър 52', 2:0 Коди Гакпо 76'/

FT | ПСВ Айндховен - Шахтьор Донецк 3:2

/0:1 Данило Сикан 8', 0:2 Олександър Зубков 37'; 1:2 Малик Тилман 88', 2:2 Малик Тилман 90', 3:2 Рикардо Пепи 90+5'/