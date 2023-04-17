Левски изпусна да бие ЦСКА в столичното дерби, завършило 0:0 пред около 25 хиляди фенове на Националния стадион "Васил Левски", и завъри наравно 0:0.

Двубоят не предложи много интересни положения пред двете врати, като дербито отново бе само на трибуните. Все пак, в 90-ата минута "сините" получиха дузпа, но вратарят на ЦСКА Густаво Бусато спаси 11-метровия наказателен удар, изпълнен от Ивелин Попов. Дузпата бе отсъдена за игра с ръка на Брадли де Нойер.

ЦСКА: 1. Густаво Бусато, 21. Амос Юга, 22. Енес Махмутович, 2. Юрген Матей, 5. Брадли Де Нойер, 15. Тибо Вион, 7. Джонатан Линдсет, 3. Жеферсон (31' - 26. Марселино Кареасо), 14. Тобиас Хайнц (76' - 28. Браян Морено), 10. Маурисио Гарсез, 9. Дюкенс Назон (76' - 8. Станислав Шопов)

Резерви: 25. Димитър Евтимов, 4. Мено Кох, 19. Иван Турицов, 6. Християн Петров, 23. Жираир Шагоян, 11. Лазар Туфегджич, 26. Марселино Кареасо, 8. Станислав Шопов, 28. Браян Морено

Треньор: Саша Илич

Левски: 1. Пламен Андреев, 2. Жереми Петрис, 5. Келиан ван дер Каап, 23. Ноа Сонко Сундберг, 6. Вендерсон Цунами, 8. Андриан Краев, 30. Филип Кръстев - 18. Роналдо, 10. Ивелин Попов, 17. Уелтон, 9. Рикардиньо

Резерви: 13. Николай Михайлов, 11. Джавад Ел Джемили, 16. Преслав Бачев, 20. Асен Чандъров, 22. Патрик-Габриел Галчев, 27. Асен Митков, 71. Антоан Стоянов, 88. Марин Петков

Треньор: Елин Топузаков

Съдия: Никола Попов

Жълти картони: Тобиас Хайнц, Тибо Вион, Амос Юга, Юрген Матей, Брадли де Нойер (Ц); Андриан Краев, Цунами, Уелтон (Л)