Лацио удари Порто с 2:1 в мач от Лига Европа, който бе ръководен отлично от пловдивчанинът Георги Кабаков. Двубоят започна с ранен гол за домакините, след като Валентин Кастеянос откри резултата с хладнокръвно попадение в 8-ата минута. Порто отговори бързо, като Стивън Еустакио изравни резултата в 66-ата минута след отлична асистенция от Галено.

Въпреки натиска на португалците, Лацио успя да се наложи и в добавеното време на мача, Педро реализира победния гол след перфектно центриране от Густав Исаксен в 90+2 минута, което сложи край на надеждите на Порто за обрат.

Всички резултати и голмайстори:

FT Айнтрахт Франкфурт - Славия Прага 1:0

1:0 Омар Мармуш 53`

FT Бодьо/Глимт - Карабах 1:2

0:1 Торал Байрамов 22`, 1:1 Патрик Берг 41`, 1:2 Абдела Зубир 69`

FT Галатасарай - Тотнъм 3:2

1:0 Юнус Акгюн 6`, 1:1 Уил Ланкшиър 19`, 2:1 Виктор Осимен 31`, 3:1 Виктор Осимен 40`, 3:2 Доминик Соланке 69`

FT Елфсборг - Брага 1:1

0:1 Тимъти Оума (автг) 67`, 1:1 Емил Холтен 84`

FT ЛУДОГОРЕЦ - Атлетик Билбао 1:2

1:0 Ерик Маркуш 21`, 1:1 Иняки Уилямс 73`, 1:2 Нико Серано 75`

FT Ница - Твенте 2:2

0:1 Даан Ротс 8`, 0:2 Сам Ламерс 60`, 1:2 Жереми Бога 66`, 2:2 Мохамед-Али Шо 88`

FT Олимпиакос - Рейнджърс 1:1

1:0 Аюб Ел Кааби 57`, 1:1 Сириел Десерс 64

FT Роял Юнион - Рома 1:1

0:1 Джанлука Манчини 62`, 1:1 Кевин Мак Алистър 77`

FT ФКСБ - Мидтиланд 2:0

1:0 Флорин Танасе 16`, 2:0 Даниел Бирлигеа 46`

FT Аз Алкмаар - Фенербахче 3:1

1:0 Ро-Зангело Даал 59`, 1:1 Юсеф Ен Несири 70`, 2:1 Кеес Смит 75`, 3:1 Дензе Касиус 88`

FT Аякс - Макаби Тел Авив 5:0

1:0 Бертранд Траоре 14`, 2:0 Кенет Тейлър 28`, 3:0 Мика Годс 39`, 4:0 Браян Броби 61`, 5:0 Киън-Фитц Джим 69`

FT Динамо Киев - Ференцварош 0:4

0:1 Барнабаш Барга 54`, 0:2 Кристофер Закариасен 56`, 0:3 Барнабаш Барга 67`, 0:4 Салданя 76`

FT Лацио - Порто 2:1

1:0 Алесио Романьоли 45+5`, 1:1 Стивън Еустакио 66`, 2:1 Педро 90+2`

FT Манчестър Юнайтед - ПАОК 2:0

1:0 Амад Диало 50`, 2:0 Амад Диало 77`

FT Пилзен - Реал Сосиедад 2:1

1:0 Принс Аду Куабена 13`, 1:1 Ори Оскарсон 35`, 2:1 Даниел Вашулин 90`

FT РФС - Андерлехт 1:1

0:1 Марио Струйкенс 85`, 1:1 Муса Ндиайе (автг) 90+6`

FT Хофенхайм - Лион 2:2

1:0 Валентин Жондре 46`, 1:1 Абнер 66`, 1:2 Александър Лаказет 90+4`, 2:2 Умут Тохумджу 90+6`