Крумовград поведе в Трета лига с разгром над Локо-2

Отборът на Крумовград поведе във временното класиране на Югоизточната трета лига. Воденият от Стефан Генов тим разгроми дублиращия отбор на родния му Локомотив Пловдив с 5:0 и оглави таблицата. Две попадения за домакините вкара Беркай Халил, а по веднъж се разписаха Джунейт Яшар и Петър Христов, Антон Коспартов пък си вкара автогол. Саяна (Хасково) обаче може да се върне на върха още утре, ако победи Розова долина на стадиона край Кенана.

РЕЗУЛТАТИ

2 октомври 2021 г., събота, 16:00 ч / IX кръг:

Загорец (Нова Загора) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 1:0 (0:0)

Атлетик (Куклен) - Димитровград 1947 (Димитровград) 1:2 (0:0)

Левски 2005 (Крумовград) - Локомотив 1926 II (Пловдив) 5:0

Берое II (Стара Загора) - Асеновец 2005 (Асеновград) 1:2

Борислав 2009 (Първомай) - Сокол (Марково) 1:2 (0:0)

Гигант (Съединение) - Левски (Карлово) 1:0

Родопа Смолян (Смолян) - Черноморец 1919 (Бургас) 1:2 (0:2)

Несебър (Несебър) - Карнобат (Карнобат) 1:4 (0:1)

3 октомври 2021 г., неделя, 16:00 ч / IX кръг:

Саяна (Хасково) - Розова долина (Казанлък) -

Класиране:

1. Левски 2005 (Крумовград) 8 7 0 1 32:5 21 [+]

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2. Саяна (Хасково) 8 6 2 0 17:4 20 [+][*]

3. Загорец (Нова Загора) 9 6 1 2 18:3 19

4. Борислав 2009 (Първомай) 9 5 1 3 26:16 16

5. Сокол (Марково) 9 4 3 2 15:11 15

6. ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 9 4 3 2 9:9 15

7. Черноморец 1919 (Бургас) 9 4 3 2 10:11 15

8. Димитровград 1947 (Димитровград) 9 4 1 4 12:13 13

9. Атлетик (Куклен) 7 4 1 2 11:7 13

10. Асеновец 2005 (Асеновград) 7 4 1 2 17:12 13

11. Левски (Карлово) 9 3 1 5 8:14 10

12. Гигант (Съединение) 7 3 0 4 8:7 9

13. Берое II (Стара Загора) 9 2 3 4 13:15 9

14. Карнобат (Карнобат) 9 2 1 6 10:29 7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Родопа Смолян (Смолян) 8 1 3 4 10:14 6

16. Локомотив 1926 II (Пловдив) 8 2 0 6 12:22 6

17. Несебър (Несебър) 8 1 2 5 6:18 5

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18. Розова долина (Казанлък) 8 0 0 8 8:32 0