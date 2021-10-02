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Крумовград поведе в Трета лига с разгром над Локо-2

  • 02.10.2021 | 17:00
  • 02.10.2021 | 18:22
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/krumovgrad-povede-v-treta-liga-s-razgrom-nad-loko-2 Marica.bg
  • Marica.bg
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Отборът на Крумовград поведе във временното класиране на Югоизточната трета лига. Воденият от Стефан Генов тим разгроми дублиращия отбор на родния му Локомотив Пловдив с 5:0 и оглави таблицата.  Две попадения за домакините вкара Беркай Халил, а по веднъж се разписаха Джунейт Яшар и Петър Христов, Антон Коспартов пък си вкара автогол. Саяна (Хасково) обаче може да се върне на върха още утре, ако победи Розова долина на стадиона край Кенана.

РЕЗУЛТАТИ

2 октомври 2021 г., събота, 16:00 ч / IX кръг:
Загорец (Нова Загора) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол)             1:0 (0:0) 
Атлетик (Куклен) - Димитровград 1947 (Димитровград)       1:2 (0:0) 
Левски 2005 (Крумовград) - Локомотив 1926 II (Пловдив)    5:0 
Берое II (Стара Загора) - Асеновец 2005 (Асеновград)      1:2 
Борислав 2009 (Първомай) - Сокол (Марково)                1:2 (0:0)  
Гигант (Съединение) - Левски (Карлово)                    1:0  
Родопа Смолян (Смолян) - Черноморец 1919 (Бургас)         1:2 (0:2)  
Несебър (Несебър) - Карнобат (Карнобат)                   1:4 (0:1)  
3 октомври 2021 г., неделя, 16:00 ч / IX кръг:
Саяна (Хасково) - Розова долина (Казанлък)                 - 

                           Класиране:
 1. Левски 2005 (Крумовград)            8    7   0   1   32:5    21 [+]   
-------------------------------------------------------------------
 2. Саяна (Хасково)                     8    6   2   0   17:4    20 [+][*]
 3. Загорец (Нова Загора)               9    6   1   2   18:3    19       
 4. Борислав 2009 (Първомай)            9    5   1   3   26:16   16       
 5. Сокол (Марково)                     9    4   3   2   15:11   15       
 6. ФК Ямбол 1915 (Ямбол)               9    4   3   2    9:9    15       
 7. Черноморец 1919 (Бургас)            9    4   3   2   10:11   15       
 8. Димитровград 1947 (Димитровград)    9    4   1   4   12:13   13        
 9. Атлетик (Куклен)                    7    4   1   2   11:7    13       
10. Асеновец 2005 (Асеновград)          7    4   1   2   17:12   13 
11. Левски (Карлово)                    9    3   1   5    8:14   10       
12. Гигант (Съединение)                 7    3   0   4    8:7     9       
13. Берое II (Стара Загора)             9    2   3   4   13:15    9
14. Карнобат (Карнобат)                 9    2   1   6   10:29    7       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15. Родопа Смолян (Смолян)              8    1   3   4   10:14    6       
16. Локомотив 1926 II (Пловдив)         8    2   0   6   12:22    6
17. Несебър (Несебър)                   8    1   2   5    6:18    5       
-------------------------------------------------------------------
18. Розова долина (Казанлък)            8    0   0   8    8:32    0 

 

Локо Пловдив-2 Крумовград футбол Югоизточна В група
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