Кошмарът за Ман Сити продължава! Резултати и голмайстори в Шампионската лига
- 23:59, 26.11.2024
- 00:31, 27.11.2024
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Кошмарният период за настоящия европейски клубен първенец Манчестър Сити продължи и в домакинския мач срещу Фейенорд в Шампионската лига. Тимът на Хосеп Гуардиола поведе с 3:0 на Итихад стейдиъм, но в последния четвърт час допусна три безответни гола и се задоволи само с равенство.
Това е пета неудача за небесносинете през този месец. Преди това те претърпяха поражения от Борнемут, Спортинг Лисабон, Брайтън и Тотнъм.
РЕЗУЛТАТИ И ГОЛМАЙСТОРИ ОТ ШАМПИОНСКАТА ЛИГА:
FT Слован Братислава - Милан 2:3
0:1 Пулишич 21'
1:1 Барсегян 24'
1:2 Леао 68'
1:3 Ейбрахам 71'
2:3 Марсели 89'
FT Спарта Прага - Атлетико Мадрид 0:6
0:1 Алварес 15'
0:2 Йоренте 43'
0:3 Алварес 59'
0:4 Гризман 70'
0:5 Кореа 85'
0:6 Кореа 89'
FT Барселона - Брест 3:0
1:0 Левандовски 10'
2:0 Олмо 66'
3:0 Левандовски 90+2
FT Байер Леверкузен - Залцбург 5:0
1:0 Вирц 8'
2:0 Грималдо 11'
3:0 Вирц 30'
4:0 Шик 61'
5:0 Гарсия 72'
FT Байерн Мюнхен - ПСЖ 1:0
1:0 Ким 38'
FT Интер - РБ Лайпциг 1:0
1:0 Лукеба 27' (а)
FT Манчестър Сити - Фейенорд 3:3
1:0 Халанд 44' (д)
2:0 Гюндоган 50'
3:0 Халанд 57'
3:1 Муса 75'
3:2 Хименес 82'
3:3 Ханцко 89'
FT Спортинг Лисабон - Арсенал 1:5
0:1 Мартинели 7'
0:2 Хаверц 22'
0:3 Габриел 45+1'
1:3 Инасио 47'
1:4 Сака 64' (д)
1:5 Тросар 82'
FT Йънг Бойс - Аталанта 1:6
0:1 Ретеги 9'
1:1 Ганвула
1:2 Де Кетеларе 29'
1:3 Колашинац 32'
1:4 Ретеги 39'
1:5 Де Кетеларе 56'
1:6 Самарджич 90+1