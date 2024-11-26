Кошмарният период за настоящия европейски клубен първенец Манчестър Сити продължи и в домакинския мач срещу Фейенорд в Шампионската лига. Тимът на Хосеп Гуардиола поведе с 3:0 на Итихад стейдиъм, но в последния четвърт час допусна три безответни гола и се задоволи само с равенство.

Това е пета неудача за небесносинете през този месец. Преди това те претърпяха поражения от Борнемут, Спортинг Лисабон, Брайтън и Тотнъм.

РЕЗУЛТАТИ И ГОЛМАЙСТОРИ ОТ ШАМПИОНСКАТА ЛИГА:

FT Слован Братислава - Милан 2:3

0:1 Пулишич 21'

1:1 Барсегян 24'

1:2 Леао 68'

1:3 Ейбрахам 71'

2:3 Марсели 89'

FT Спарта Прага - Атлетико Мадрид 0:6

0:1 Алварес 15'

0:2 Йоренте 43'

0:3 Алварес 59'

0:4 Гризман 70'

0:5 Кореа 85'

0:6 Кореа 89'

FT Барселона - Брест 3:0

1:0 Левандовски 10'

2:0 Олмо 66'

3:0 Левандовски 90+2

FT Байер Леверкузен - Залцбург 5:0

1:0 Вирц 8'

2:0 Грималдо 11'

3:0 Вирц 30'

4:0 Шик 61'

5:0 Гарсия 72'

FT Байерн Мюнхен - ПСЖ 1:0

1:0 Ким 38'

FT Интер - РБ Лайпциг 1:0

1:0 Лукеба 27' (а)

FT Манчестър Сити - Фейенорд 3:3

1:0 Халанд 44' (д)

2:0 Гюндоган 50'

3:0 Халанд 57'

3:1 Муса 75'

3:2 Хименес 82'

3:3 Ханцко 89'

FT Спортинг Лисабон - Арсенал 1:5

0:1 Мартинели 7'

0:2 Хаверц 22'

0:3 Габриел 45+1'

1:3 Инасио 47'

1:4 Сака 64' (д)

1:5 Тросар 82'

FT Йънг Бойс - Аталанта 1:6

0:1 Ретеги 9'

1:1 Ганвула

1:2 Де Кетеларе 29'

1:3 Колашинац 32'

1:4 Ретеги 39'

1:5 Де Кетеларе 56'

1:6 Самарджич 90+1