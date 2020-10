Жените на Локо и фенклуба с нова благородна инициатива

В световния месец за борба с рака на гърдата Женски футболен клуб Локомотив, Фенклуб Локомотив Пловдив и The Magic of Plovdiv се обединяват за информативна и дарителска инициатива. Нашата обща кампания се осъществява и със съдействието на фондация “Една от 8”.

Ракът на млечната жлеза или по-известен още като рак на гърдата е второто най-често срещано онкологично заболяване при жените в световен мащаб. Рисковата възраст на заболяемост в последните години все повече намалява. Ежегодно в България средно над 3000 жени са диагностицирани с това заболяване. Повече за диагнозата прочетете тук.

Трябва да се знае, че открито в ранен стадии (I-ви или II-ри) заболяването е лечимо. Именно заради това информацията, профилактичните прегледи и сериозното отношение към диагнозата и лечението са най-добрия начин да се погрижим сами за себе си или за нашите майки, дъщери, сестри, съпруги, приятелки и роднини.

В рамките на месец октомври много болници в страната предоставят безплатни профилактични прегледи. Комплексен онкологичен център – Пловдив извършва профилактични прегледи в дните до 16-ти октомври с предварително записан час на следните телефони: 032/ 278 721, 032/ 278 765, 032/ 278 761.

В близките дни очаквайте пълна информация за дарителската инициатива на Фенклуб Локомотив Пловдив и Magic of Plovdiv на техните Facebook страници.

ЖФК Локомотив Пловдив, Фенклуб Локомотив Пловдив и The Magic of Plovdiv се обръщат към цялата общност с апела:

Прегледайте се!

Грижете се за себе си и за семейството си!