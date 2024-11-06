Жена ще ръководи мач в елита! Вижте странните наряди за 15-я кръг в А група
Малкия каубой ще свири на Ботев и Локо София, пратиха новобранец на двубоя в Овча купел
- 11:42, 06.11.2024
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Чаровната дама Християна Гутева получи наряд да ръководи мач в А група. Русокосата красавица ще свири домакинския двубой между Арда и Враца в Кърджали.
Новобранецът Мартин Великов ще раздава правосъдие при гостуването на Локомотив Пловдив на Славия в събота.
Димитър Димитров (Малкия каубой) пък бе пратен в петък на Ботев Пловдив - Локо София.
Съдийските назначения за мачовете от 15-ия кръг в efbet Лига:
8 ноември, 15:00 часа
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев Враца
ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Цветан Георгиев Георгиев
8 ноември, 17:30 часа
ПФК Ботев Пловдив АД - ФК Локомотив 1929 София
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Георги Владимиров Игнатов
9 ноември, 12:30 часа
ПФК Славия 1913 - ПФК Локомотив Пловдив 1926
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Камен Михайлов Алексиев
9 ноември, 15:00 часа
ПФК Берое-Стара Загора - ПФК Черно море
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Иван Захариев Вълчев
9 ноември, 17:30 часа
ПФК Левски - ПФК Септември Сф
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Кристина Георгиева Георгиева
СН: Никола Петров Джугански
10 ноември, 12:30 часа
ФК Хебър 1918 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Станислав Георгиев Тодоров
10 ноември, 15:00 часа
ПФК ЦСКА-София ЕАД - ФК Крумовград
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Николай Тодоров Петров
10 ноември, 17:30 часа
Спартак 1918 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Георги Крумов Виделов