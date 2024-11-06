Чаровната дама Християна Гутева получи наряд да ръководи мач в А група. Русокосата красавица ще свири домакинския двубой между Арда и Враца в Кърджали.

Новобранецът Мартин Великов ще раздава правосъдие при гостуването на Локомотив Пловдив на Славия в събота.

Димитър Димитров (Малкия каубой) пък бе пратен в петък на Ботев Пловдив - Локо София.

Съдийските назначения за мачовете от 15-ия кръг в efbet Лига:



8 ноември, 15:00 часа

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев Враца

ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Цветан Георгиев Георгиев



8 ноември, 17:30 часа

ПФК Ботев Пловдив АД - ФК Локомотив 1929 София

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Георги Владимиров Игнатов



9 ноември, 12:30 часа

ПФК Славия 1913 - ПФК Локомотив Пловдив 1926

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Камен Михайлов Алексиев



9 ноември, 15:00 часа

ПФК Берое-Стара Загора - ПФК Черно море

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Иван Захариев Вълчев



9 ноември, 17:30 часа

ПФК Левски - ПФК Септември Сф

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Кристина Георгиева Георгиева

СН: Никола Петров Джугански



10 ноември, 12:30 часа

ФК Хебър 1918 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Станислав Георгиев Тодоров



10 ноември, 15:00 часа

ПФК ЦСКА-София ЕАД - ФК Крумовград

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Николай Тодоров Петров



10 ноември, 17:30 часа

Спартак 1918 - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Георги Крумов Виделов