Изненада: Съдии от Пловдив на Ботев срещу Враца! Вижте всички наряди за кръга в А група
- 11:22, 20.11.2024
- 11:31, 20.11.2024
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Пловдивски рефери получиха наряд за домакинския мач на Ботев срещу съименника му от Враца в събота. Радослав Гидженов ще е на ВАР, а Кристиян Колев ще му асистира пред монитора. Иначе двубоят е поверен на новобранеца Мариян Гребенчарски.
Софиянецът Иво Андреев пък ще раздава правосъдие в събота на стадион Дружба в Кърджали, където Локомотив Пловдив ще гостува на Арда.
ВСИЧКИ НАРЯДИ ЗА 16-Я КРЪГ В А ГРУПА
22 ноември 2024 г., петък, 17:00 ч.
Спартак Варна - Хебър
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Георги Генов Нарлев
23 ноември 2024 г., събота, 12:30 ч.
Арда - Локомотив Пловдив
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Радан Василев Мирянов
23 ноември 2024 г., събота, 15:00 ч.
Ботев Пловдив - Ботев Враца
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Стефан Апостолов Апостолов
23 ноември 2024 г., събота, 17:30 ч.
Левски - Локомотив София
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Волен Валентинов Чинков
СН: Петър Стоянов Петров
24 ноември 2024 г., неделя, 12:15 ч.
Берое - Септември София
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Станислав Георгиев Тодоров
24 ноември 2024 г., неделя, 14:30 ч.
ЦСКА 1948 - Черно море
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Никола Петров Джугански
24 ноември 2024 г., неделя, 17:00 ч.
ЦСКА - Лудогорец
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Волен Валентинов Чинков
СН: Валентин Желев Добрев
25 ноември 2024 г., понеделник, 17:30 ч.
Славия - Крумовград
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Крум Добринов Стоилов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.