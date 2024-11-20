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Изненада: Съдии от Пловдив на Ботев срещу Враца! Вижте всички наряди за кръга в А група

  • 11:22, 20.11.2024
  • 11:31, 20.11.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/iznenada-sadii-ot-plovdiv-na-botev-sreshtu-vraca-vijte-vsichki-narqdi-za-kraga-v-a-grupa Marica.bg
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   Снимка: БГНЕС

Пловдивски рефери получиха наряд за домакинския мач на Ботев срещу съименника му от Враца в събота. Радослав Гидженов ще е на ВАР, а Кристиян Колев ще му асистира пред монитора. Иначе двубоят е поверен на новобранеца Мариян Гребенчарски.

Софиянецът Иво Андреев пък ще раздава правосъдие в събота на стадион Дружба в Кърджали, където Локомотив Пловдив ще гостува на Арда.

ВСИЧКИ НАРЯДИ ЗА 16-Я КРЪГ В А ГРУПА

22 ноември 2024 г., петък, 17:00 ч.
Спартак Варна - Хебър 
ГС:         Георги Димитров Давидов        АС1:       Даниел Милков Ников АС2:       Никифор Деянов Велков
4-ТИ:     Красимир Маргаритов Кръстев              ВАР:       Петър Георгиев Кузев   АВАР:               Михаел Петков Павлов
СН:         Георги Генов Нарлев    

 
23 ноември 2024 г., събота, 12:30 ч.
Арда - Локомотив Пловдив
ГС:         Иво Венциславов Андреев         АС1:       Мартин Руменов Ангелов          АС2:               Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:     Християна Красимирова Гутева              ВАР:       Валентин Станчев Железов       АВАР:               Ивайло Красимиров Ненков
СН:         Радан Василев Мирянов           

23 ноември 2024 г., събота, 15:00 ч.
Ботев Пловдив - Ботев Враца
ГС:         Мариян Георгиев Гребенчарски             АС1:       Тодор Василев Вуков    АС2:               Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ:     Стоян Панталеев Арсов               ВАР:       Радослав Петров Гидженов      АВАР:               Кристиян Николов Колев
СН:         Стефан Апостолов Апостолов  

23 ноември 2024 г., събота, 17:30 ч.
Левски - Локомотив София
ГС:         Красен Иванов Георгиев            АС1:       Димо Дамянов Вълчев АС2:       Живко Руменов Петров
4-ТИ:     Любослав Бисеров Любомиров              ВАР:       Никола Антонов Попов               АВАР:               Волен Валентинов Чинков
СН:         Петър Стоянов Петров 

24 ноември 2024 г., неделя, 12:15 ч.
Берое - Септември София
ГС:         Любослав Бисеров Любомиров              АС1:       Мартин Тодоров Мачев              АС2:               Иван Стоянов Копчев
4-ТИ:     Денислав Йорданов Сталев      ВАР:       Драгомир Димитров Драганов АВАР:               Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН:         Станислав Георгиев Тодоров   

24 ноември 2024 г., неделя, 14:30 ч.
ЦСКА 1948 - Черно море
ГС:         Радослав Петров Гидженов      АС1:       Мирослав Максимов Иванов   АС2:       Петър Велизаров Митрев
4-ТИ:     Кристиян Николов Колев           ВАР:       Димитър Димитров Димитров АВАР:    Стоян Панталеев Арсов
СН:         Никола Петров Джугански        

24 ноември 2024 г., неделя, 17:00 ч.
ЦСКА - Лудогорец
ГС:         Георги Николов Кабаков            АС1:       Мартин Веселинов Маргаритов              АС2:               Диян Христов Вълков
4-ТИ:     Мариян Георгиев Гребенчарски             ВАР:       Никола Антонов Попов               АВАР:               Волен Валентинов Чинков
СН:         Валентин Желев Добрев           

25 ноември 2024 г., понеделник, 17:30 ч.
Славия - Крумовград
ГС:         Станимир Лозанов Тренчев      АС1:       Христо Пламенов Хаджийски   АС2:               Дарин Василев Иванов
4-ТИ:     Любомир Николаев Вушовски ВАР:       Драгомир Димитров Драганов АВАР:               Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН:         Крум Добринов Стоилов           

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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Локо Пловдив Ботев Пловдив Радослав Гидженов Арда Кърджали
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