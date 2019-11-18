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Италия вкара 9 на Армения! Всички резултати и голмайстори от евроквалификациите

Дания удържа 1:1 срещу Ейре в Дъблин и се класира за Евро 2020

  • 18.11.2019 | 23:36
    • https://marica.bg/sport/futbol/italiq-vkara-9-na-armeniq-vsichki-rezultati-i-golmaystori-ot-evrokvalifikaciite Marica.bg
  • Дончо Донев
  • 337 прегледа
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Група D

Ейре - Дания 1:1
0:1 - Брайтуайт (73)
1:1 - Дохърти (85)
 
Гибралтар - Швейцария 1:60:1 - Итен (10)
0:2 - Варгас (50)
0:3 - Фаснахт (57)
1:3 - Стайк (74)
1:4 - Бенито (75)
1:5 - Итен (84)
1:6 - Джака (86)

Група F

Малта - Норвегия 1:2
0:1 - Кинг (7)
1:1 - Фенех (40)
1:2 - Сьорлот (62)

Испания - Румъния 5:0
1:0 - Руис (8)
2:0 - Морено (33)
3:0 - Морено (43)
4:0 - Рус (45-автогол)
5:0 - Оярсабал (90)

Швеция - Фарьорски острови 3:0
1:0 - Андерсон (29)
2:0 - Сванберг (72)
3:0 - Гуидети (80)

Група J

Гърция - Финландия 2:1
0:1 - Пуки (27)
1:1 - Мандалос (47)
2:1 - Коулурис (70)
 
Италия - Армения 9:1
1:0 - Имобиле (8)
2:0 - Дзаниоло (9)
3:0 - Барела (29)
4:0 - Имобиле (33)
5:0 - Дзаниоло (64)
6:0 - Романьоли (72)
7:0 - Жоржиньо (75-дузпа)
8:0 - Орсолини (77)
8:1 - Бабаян (79)
9:1 - Киеза (81)

Лихтенщайн - Босна и Херцеговина 0:3
0:1 - Чивич (57)
0:2 - Ходжич (64)
0:3 - Ходжич (72)

Дончо Донев

Редактор-репортер екип "Спорт"

Дончо Донев е завършил Английската гимназия в Пловдив, а след това ПУ Паисий Хилендарски специалност "Българска и английска филология". В екип "Спорт" на "Марица" е от март 1999 г.   Още

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