История за футбол с манастир в Уелс и датски хот-дог

Момчета и момичета, вие всички! Днес ще опитаме божествения датски хотдог с пържен лук и ще видим старинния замък в едно от най-красивите места във Великобритания - долината на река Уай. И според добра традиция ще разгледаме няколко чаши пенлива бира в чешките и немските села.

Копенхаген, Дания

Ванльосе е датски футболен клуб, базиран в едноименния квартал на Копенхаген. Той играе домакински мачове на уютния "Ванльосе Индретспарк" с капацитет 5000 зрители.

Клубът е основан през 1921 г. и дълго време играе в долните дивизии. Микаел Лаудруп, най-добрият футболист в историята на Дания, започва кариерата си в детския отбор на клуба в началото на 70-те години.

През 1974 г. пичовете печелят втора дивизия и преминават в първата, най-високата по сила дивизия, в която заемат 8-о място.

На следващата година Ванльосе завършва на последно, 16-о място и е изхвърлен обратно във втора дивизия. През 1991 г. отборът, в който играят бъдещите национали Ян Микаелсен и Оле Бюр, отново е близо до Суперлигата, но завършва на 3-о място в първа дивизия.

През септември 2018 г. четирима футболисти от отбора, играещ във втора дивизия (D3), играха за националния отбор на Дания - Николай Йохансен, Даниел Нилсен, Расмус Годен и Оскар Хьоби. Това се случи поради факта, че повечето датски футболисти отказаха да играят за националния отбор поради конфликт с Датския футболен съюз.

Без бира накъде. След като веднъж опитате хотдог в Дания, ще останете впечатлени за дълго време. Звездата на датския хотдог е хрупкавият пържен лук. Влагат много, щедро, от сърце!

Чернице, Чехия

За малкото чешко селце Чернице, което се намира в района на Лунски в района на Усте, не намерих специална информация, но разбрах, че там живеят малко повече от 1000 души, а името Černčice се превежда от чешки на български като „черно момиче“.

Историята на местния отбор на СК "Чернице" е вече 95-годишна, но момчетата не са се издигнали над аматьорските лиги.

И сега спокойно си гонят топката в 1-ви С клас на Лунска област.

Футболът за селяните е истински празник. Цялото село идва на стадиона, поръчва няколко чаши освежаващо Velkopopovitsky Goat и ги пресушава за здравето на момчетата.

Фуксщат, Германия

Фуксщат е малка общност (2000 жители) в Германия, провинция Бавария. Той е част от област Бад Кисинген. Футболът живее тук отдавна, от 1928 година.

Момчетата изиграха първите си домакински мачове на естествен терен в Хайниг. Пътуването до гостуванията често е трудно, защото футболистите трябва да въртят педалите на велосипедите. Съгласете се, добра загрявка преди мача.

ФК Фуксщат никога не се е изкачвал високо и сега играе своя четвърти сезон в Ladndesliga, северозападно от Бавария.

Мнозина ще попитат: "Какви са тези огромни чинии?".

Това е земна станция от 50 параболични антени, включително две антени тип А с диаметър 32 метра и около 25 други, всяка над 9,3 метра. Станцията Фуксщат е една от най-големите сателитни комуникационни системи в света.

Уай Вали, Уелс

Ние сме за Гарет Байл - Уелс.

В горите на Среден Уелс се намира едно от най-красивите места във Великобритания - долината Уай. Тези земи са известни не само с най-сладкия ябълков сайдер и вкусния мед, но и с древните си обичаи и легенди.

Виждате ли прекрасния замък на фона на момчетата, които гонят топката? Това е Tintern Abbey - бивш цистерциански манастир, разрушен след разпускането на манастирите през 16. век.

Намира се в котловина от уелската страна на река Уай, толкова близо до английската гора Дийн, че високите дървета, които можете да видите зад абатството, са в Англия.

Манастирът е основан около 1200 г. от Уилям, граф Маршал, на земите, които държал от брака си с ирландската наследница Изабела дьо Клер. Корабът, олтарът, кулата, параклисът и обителта все още стоят.

Футболен клуб "Tinter Abbey" играе в дивизия 2 на Източната лига Gwent (D9).

Домакинските мачове се играят на Leytons Ground в Уай Вали. Входът за футбол е безплатен, но не мога да ви кажа, че има много фенове. Понякога идват туристи, дошли да видят манастира.

И както се пее в една английска фен мелодия: I see the field, I hold the ball! I'm sitting on a bench! (Виждам полето, държа топката! Седя си на пейката).