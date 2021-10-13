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Интересни съдийски за мачовете на Локо и Ботев

  • 13.10.2021 | 16:49
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/interesni-sadiyski-za-machovete-na-loko-i-botev Marica.bg
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Ивелин Занев от Русе ще свири домакинския мач на Локомотив Пловдив срещу Арда. Двубоят е в петък от 20.15 часа на Лаута. Връщащият се след наказание Георги Давидов ще раздава правосъдие в неделното гостуване на Ботев срещу ЦСКА.

15, Окт 2021 г. Петък 18:00 ч.

ФК Пирин АД - ПФК Ботев Враца

ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Николай Неделчев Чакъров    АС2:    Румен Емилов Иванов

4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    ВАР:    Георги Кънчев Димитров    АВАР:    Димитър Добромиров Димитров

СН:    Стоян Маринов Алексиев      

15, Окт 2021 г. Петък 20:15 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ФК Арда

ГС:    Ивелин Венциславов Занев    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Илиян Петров Капарашев

СН:    Николай Тодоров Петров     

16, Окт 2021 г. Събота 17:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ФК Царско село 2015

ГС:    Ивайло Красимиров Ненков    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Станислав Лазаров Станев

4-ТИ:    Драгомир Димитров Драганов    ВАР:    Станислав Георгиев Тодоров    АВАР:    Красимир Атанасов Атанасов

СН:    Мартин Живков Богдев     

16, Окт 2021 г. Събота 20:00 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Левски

ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ:    Йото Валентинов Гарабедов    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Драгомир Руменов Милев

СН:    Костадин Ангелов Гергинов     

17, Окт 2021 г. Неделя 17:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК Славия 1913

ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Мирослав Николаев Желев

СН:    Ахмед Яшар Ахмед     

17, Окт 2021 г. Неделя 19:15 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Ботев АД

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Георги Любомиров Минев

4-ТИ:    Георги Милков Гинчев    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Петър Велизаров Митрев

СН:    Георги Владимиров Игнатов     

18, Окт 2021 г. Понеделник 20:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:    Владимир Ангелов Велев

4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов

СН:    Николай Георгиев Ангелов     

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

Локо Пловдив Ботев Пловдив Ивелин Занев Георги Давидов
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