Интересни съдийски за мачовете на Локо и Ботев
- 13.10.2021 | 16:49
- 573 прегледа
- 0 коментара
Ивелин Занев от Русе ще свири домакинския мач на Локомотив Пловдив срещу Арда. Двубоят е в петък от 20.15 часа на Лаута. Връщащият се след наказание Георги Давидов ще раздава правосъдие в неделното гостуване на Ботев срещу ЦСКА.
15, Окт 2021 г. Петък 18:00 ч.
ФК Пирин АД - ПФК Ботев Враца
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Румен Емилов Иванов
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Димитър Добромиров Димитров
СН: Стоян Маринов Алексиев
15, Окт 2021 г. Петък 20:15 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ФК Арда
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Илиян Петров Капарашев
СН: Николай Тодоров Петров
16, Окт 2021 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Царско село 2015
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов ВАР: Станислав Георгиев Тодоров АВАР: Красимир Атанасов Атанасов
СН: Мартин Живков Богдев
16, Окт 2021 г. Събота 20:00 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Левски
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Драгомир Руменов Милев
СН: Костадин Ангелов Гергинов
17, Окт 2021 г. Неделя 17:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Славия 1913
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мирослав Николаев Желев
СН: Ахмед Яшар Ахмед
17, Окт 2021 г. Неделя 19:15 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Ботев АД
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Петър Велизаров Митрев
СН: Георги Владимиров Игнатов
18, Окт 2021 г. Понеделник 20:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Николай Георгиев Ангелов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
Коментари (0)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни