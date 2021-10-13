Интересни съдийски за мачовете на Локо и Ботев

Ивелин Занев от Русе ще свири домакинския мач на Локомотив Пловдив срещу Арда. Двубоят е в петък от 20.15 часа на Лаута. Връщащият се след наказание Георги Давидов ще раздава правосъдие в неделното гостуване на Ботев срещу ЦСКА.

15, Окт 2021 г. Петък 18:00 ч.

ФК Пирин АД - ПФК Ботев Враца

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Румен Емилов Иванов

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Димитър Добромиров Димитров

СН: Стоян Маринов Алексиев

15, Окт 2021 г. Петък 20:15 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ФК Арда

ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Илиян Петров Капарашев

СН: Николай Тодоров Петров

16, Окт 2021 г. Събота 17:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ФК Царско село 2015

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов ВАР: Станислав Георгиев Тодоров АВАР: Красимир Атанасов Атанасов

СН: Мартин Живков Богдев

16, Окт 2021 г. Събота 20:00 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Левски

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Драгомир Руменов Милев

СН: Костадин Ангелов Гергинов

17, Окт 2021 г. Неделя 17:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК Славия 1913

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мирослав Николаев Желев

СН: Ахмед Яшар Ахмед

17, Окт 2021 г. Неделя 19:15 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Ботев АД

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Петър Велизаров Митрев

СН: Георги Владимиров Игнатов

18, Окт 2021 г. Понеделник 20:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Николай Георгиев Ангелов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.