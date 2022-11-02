Интересни съдийски назначения за мачовете на Локо и Ботев

Георги Давидов ще ръководи дербито от 17-ия кръг на efbet Лига между Локомотив Пд и Лудогорец. Двубоят на „Лаута“ е в във вторник, 8 ноември, от 17:30 часа. Асистенти на Давидов ще бъдат Мирослав Иванов и Никифор Велков, а четвърти съдия ще бъде Петър Кузев. На ВАР-а ще оперират Георги Гинчев и Милен Арабаджиев, а съдийски наблюдател ще бъде Костадин Гергинов.

Новобранецът Красен Георгиев ще раздава правосъдие в домакинския мач на Ботев срещу съименника му от Враца. Срещата е в събота по обяд от 12.45 часа в Коматево.

Никола Попов ще бъде съдия на мача между Спартак Варна и Левски в неделя, 6 ноември, от 14:45 часа, а по-късно през деня Драгомир Драганов ще реферира срещата на ЦСКА с Локомотив София.

Всички съдийски назначения за мачовете от 17-ия кръг в efbet Лига:

4 ноември, 17:00 часа

ПФК Септември София - Хебър 1918

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Йордан Динков Сталев

5 ноември, 12:45 часа

ПФК Ботев АД - ПФК Ботев Враца

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Йордан Костадинов Иванов

5 ноември, 15:00 часа

ФК ЦСКА 1948 - Пирин Благоевград

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Павлета Веселинова Рашкова

СН: Константин Делов Писков

5 ноември, 17:30 часа

ПФК Берое Стара Загора - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мирослав Николаев Желев

СН: Ахмед Яшар Ахмед

6 ноември, 12:30 часа

ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Георги Владимиров Игнатов

6 ноември, 14:45 часа

Спартак 1918 Варна - ПФК Левски

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Георги Генов Нарлев

6 ноември, 17:15 часа

ПФК ЦСКА-София ЕАД - ФК Локомотив 1929

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Александър Ангелов Атанасов

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Ичко Лозев Лозев

8 ноември, 17:30 часа

ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Костадин Ангелов Гергинов