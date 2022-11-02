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Интересни съдийски назначения за мачовете на Локо и Ботев

  • 09:14, 02.11.2022
  • 09:16, 02.11.2022
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/interesni-sadiyski-naznacheniq-za-machovete-na-loko-i-botev Marica.bg
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Георги Давидов ще ръководи дербито от 17-ия кръг на efbet Лига между Локомотив Пд и Лудогорец. Двубоят на „Лаута“ е в във вторник, 8 ноември, от 17:30 часа. Асистенти на Давидов ще бъдат Мирослав Иванов и Никифор Велков, а четвърти съдия ще бъде Петър Кузев. На ВАР-а ще оперират Георги Гинчев и Милен Арабаджиев, а съдийски наблюдател ще бъде Костадин Гергинов.

Новобранецът Красен Георгиев ще раздава правосъдие в домакинския мач на Ботев срещу съименника му от Враца. Срещата е в събота по обяд от 12.45 часа в Коматево.

Никола Попов ще бъде съдия на мача между Спартак Варна и Левски в неделя, 6 ноември, от 14:45 часа, а по-късно през деня Драгомир Драганов ще реферира срещата на ЦСКА с Локомотив София.

Всички съдийски назначения за мачовете от 17-ия кръг в efbet Лига:

4 ноември, 17:00 часа

ПФК Септември София - Хебър 1918

ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Светослав Колев Енчев

СН:    Йордан Динков Сталев    

5 ноември, 12:45 часа

ПФК Ботев АД - ПФК Ботев Враца

ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Иво Николаев Колев

СН:    Йордан Костадинов Иванов    

5 ноември, 15:00 часа

ФК ЦСКА 1948 - Пирин Благоевград

ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Драгомир Руменов Милев

4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Ивайло Иванов Стоянов    АВАР:    Павлета Веселинова Рашкова

СН:    Константин Делов Писков    

 5 ноември, 17:30 часа

ПФК Берое Стара Загора - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Мирослав Николаев Желев

СН:    Ахмед Яшар Ахмед    

 6 ноември, 12:30 часа

ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море

ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов

СН:    Георги Владимиров Игнатов    

 6 ноември, 14:45 часа

Спартак 1918 Варна - ПФК Левски

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Димитър Русенов Русев

4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов

СН:    Георги Генов Нарлев    

 6 ноември, 17:15 часа

ПФК ЦСКА-София ЕАД - ФК Локомотив 1929

ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Александър Ангелов Атанасов

4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Христо Пламенов Хаджийски

СН:    Ичко Лозев Лозев    

 8 ноември, 17:30 часа

ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК Лудогорец 1945

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Никифор Деянов Велков

4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Милен Дончев Арабаджиев

СН:    Костадин Ангелов Гергинов    

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