Варненският международник Драгомир Драганов ще свири първия мач от новото първенство на Локомотив Пловдив. Черно-белите приемат на Лаута Арда в събота от 19 часа, а на ВАР ще бъде печално известният тъмничар от Айтос Валентин Железов.

Волен Чинков ще раздава правосъдие при гостуването на Ботев Пловдив на съименника му от Враца. Двубоят е в неделя от 19 часа на стадиона под връх Околчица

ПЪРВА ЛИГА, ПЪРВИ КРЪГ

19 юли 2024 г., петък, 18:45 ч.

Черно море - ЦСКА 1948

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Николай Тодоров Петров

19 юли 2024 г., петък, 21:15 ч.

Крумовград - Славия

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Стоян Маринов Алексиев

20 юли 2024 г., събота, 19:00 ч.

Локомотив (Пловдив) - Арда

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Васил Стоянов Шавов

СН: Георги Крумов Виделов

20 юли 2024 г., събота, 21:15 ч.

Локомотив (София) - Левски

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Георги Василев Йорданов

21 юли 2024 г., неделя, 19:00 ч.

Ботев (Враца) -Ботев (Пловдив)

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Йордан Костадинов Иванов

21 юли 2024 г., неделя, 21:15 ч.

Лудогорец - ЦСКА

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Радан Василев Мирянов

22 юли 2024 г., понеделник, 19:00 ч.

Хебър - Спартак (Варна)

ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Александър Костадинов Костадинов

22 юли 2024 г., понеделник, 21:15 ч.

Септември (София) - Берое

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Георги Владимиров Игнатов