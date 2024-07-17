Интересни съдийски наряди за първите мачове на Локо и Ботев от новото първенство
- 16:27, 17.07.2024
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Варненският международник Драгомир Драганов ще свири първия мач от новото първенство на Локомотив Пловдив. Черно-белите приемат на Лаута Арда в събота от 19 часа, а на ВАР ще бъде печално известният тъмничар от Айтос Валентин Железов.
Волен Чинков ще раздава правосъдие при гостуването на Ботев Пловдив на съименника му от Враца. Двубоят е в неделя от 19 часа на стадиона под връх Околчица
ПЪРВА ЛИГА, ПЪРВИ КРЪГ
19 юли 2024 г., петък, 18:45 ч.
Черно море - ЦСКА 1948
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Николай Тодоров Петров
19 юли 2024 г., петък, 21:15 ч.
Крумовград - Славия
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Стоян Маринов Алексиев
20 юли 2024 г., събота, 19:00 ч.
Локомотив (Пловдив) - Арда
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Васил Стоянов Шавов
СН: Георги Крумов Виделов
20 юли 2024 г., събота, 21:15 ч.
Локомотив (София) - Левски
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Георги Василев Йорданов
21 юли 2024 г., неделя, 19:00 ч.
Ботев (Враца) -Ботев (Пловдив)
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Йордан Костадинов Иванов
21 юли 2024 г., неделя, 21:15 ч.
Лудогорец - ЦСКА
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Радан Василев Мирянов
22 юли 2024 г., понеделник, 19:00 ч.
Хебър - Спартак (Варна)
ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Александър Костадинов Костадинов
22 юли 2024 г., понеделник, 21:15 ч.
Септември (София) - Берое
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Георги Владимиров Игнатов