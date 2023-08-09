Интересни съдийски наряди за мачовете на Локо и "Ботев" от петия кръг
- 13:01, 09.08.2023
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11 август 2023 г., петък, 19:00 ч.
Арда - Локомотив София
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Ахмед Яшар Ахмед
11 август 2023 г., петък, 21:15 ч.
Пирин – Локомотив Пловдив
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Йордан Костадинов Иванов
12 август 2023 г., събота, 19:00 ч.
Хебър - "Ботев" (Пд)
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Георги Крумов Виделов
12 август 2023 г., събота, 21:15 ч.
Славия - Черно море
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Петър Велизаров Митрев
СН: Петър Стоянов Петров
13 август 2023 г., неделя, 18:45 ч.
Левски - Ботев Враца
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Мартин Тодоров Мачев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
13 август 2023 г., неделя, 21:15 ч.
Лудогорец - ЦСКА
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Радан Василев Мирянов
14 август 2023 г., понеделник, 19:00 ч.
Етър - Берое
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Владимир Ангелов Велев
СН: Александър Костадинов Костадинов
14 август 2023 г., понеделник, 21:15 ч.
Крумовград - ЦСКА 1948
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Константин Делов Писков
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