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Интересни съдийски наряди за мачовете на Локо и "Ботев" от петия кръг

  • 13:01, 09.08.2023
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/interesni-sadiyski-narqdi-za-machovete-na-loko-i-botev-ot-petiq-krag Marica.bg
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11 август 2023 г., петък, 19:00 ч.
Арда - Локомотив София
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Светослав Колев Енчев
СН:    Ахмед Яшар Ахмед    

11 август 2023 г., петък, 21:15 ч.
Пирин – Локомотив Пловдив
ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Иво Венциславов Андреев    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Станислав Лазаров Станев
СН:    Йордан Костадинов Иванов    

 
12 август 2023 г., събота, 19:00 ч.
Хебър - "Ботев" (Пд)
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Павлета Веселинова Рашкова
СН:    Георги Крумов Виделов     

12 август 2023 г., събота, 21:15 ч.
Славия - Черно море
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Петър Велизаров Митрев
СН:    Петър Стоянов Петров    

 
13 август 2023 г., неделя, 18:45 ч.
Левски - Ботев Враца
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Владимир Ангелов Велев    АС2:    Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Ивелин Венциславов Занев    АВАР:    Мартин Тодоров Мачев
СН:    Венцислав Иванов Гаврилов   

13 август 2023 г., неделя, 21:15 ч.
Лудогорец - ЦСКА
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Мартин Емилов Венев
4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Димо Дамянов Вълчев
СН:    Радан Василев Мирянов    

14 август 2023 г., понеделник, 19:00 ч.
Етър - Берое
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Димитър Русенов Русев
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Владимир Ангелов Велев
СН:    Александър Костадинов Костадинов    

14 август 2023 г., понеделник, 21:15 ч.
Крумовград - ЦСКА 1948
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов
СН:    Константин Делов Писков   

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Локо Пловдив "Ботев" (Пд) Георги Давидов "Левски"
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