Интересни съдийски наряди за мачовете на Локо и Ботев
- 10.02.2021 | 15:55
- 10.02.2021 | 16:10
- Дончо Донев
- 252 прегледа
- 0 коментара
Интересни наряди сътвори новата Съдийска комисия към БФС за първия пролетен кръг. Опитни арбитри ще ръководят мачовете на Локомотив и Ботев при подновяването на първенството. Новоизпеченият международник Драгомир Драганов ще раздава правосъдие в домакинския двубой Ботев - Арда, с който ще бъде рестартиран сезона в петък от 17.30 часа в Коматево.
Ден по-късно шуменецът Станислав Тодоров ще раздава правосъдие на стадион Тича във Варна, където черно-белите ще се опитат да продължат победния си ход срещу местния Черно море.
Всички наряди вижте тук:
12 Фев 2021 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Ботев - ФК Арда
ГС: Драгомир Драганов АС1: Димо Вълчев АС2: Христо Хаджийски
4-ТИ: Владимир Вълков
СН: Иван Вълчев
13 Фев 2021 г. Събота 12:30 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК Берое
ГС: Волен Чинков АС1: Дениз Соколов АС2: Димитър Димитров
4-ТИ: Николай Малджански
СН: Костадин Стоичков
13 Фев 2021 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Локомотив 1926
ГС: Станислав Тодоров АС1: Милен Арабаджиев АС2: Никифор Велков
4-ТИ: Георги Гинчев
СН: Георги Крумов Виделов
13 Фев 2021 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК ЦСКА
ГС: Никола Попов АС1: Мартин Венев АС2: Димитър Русев
4-ТИ: Георги Николов
СН: Ичко Лозев
14 Фев 2021 г. Неделя 14:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ФК Царско село 2015
ГС: Ивайло Стоянов АС1: Иво Колев АС2: Георги Тодоров
4-ТИ: Георги Иванов
СН: Антон Генов
14 Фев 2021 г. Неделя 17:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Монтана 1921
ГС: Георги Давидов АС1: Георги ойнов АС2: Мартин Димитров
4-ТИ: Красимир Кръстев
СН: Константин Писков
15 Фев 2021 г. Понеделник 16:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Етър
ГС: Георги Кабаков АС1: Мартин Маргаритов АС2: Диян Вълков
4-ТИ: Рюстем Карагарен
СН: Кольо Данев
Коментари (0)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни