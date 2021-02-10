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Интересни съдийски наряди за мачовете на Локо и Ботев

  • 10.02.2021 | 15:55
  • 10.02.2021 | 16:10
    • https://www.marica.bg/index.php/sport/futbol/interesni-sadiyski-narqdi-za-machovete-na-loko-i-botev Marica.bg
  • Дончо Донев
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Интересни наряди сътвори новата Съдийска комисия към БФС за първия пролетен кръг. Опитни арбитри ще ръководят мачовете на Локомотив и Ботев при подновяването на първенството. Новоизпеченият международник Драгомир Драганов ще раздава правосъдие в домакинския двубой Ботев - Арда, с който ще бъде рестартиран сезона в петък от 17.30 часа в Коматево.


Ден по-късно шуменецът Станислав Тодоров ще раздава правосъдие на стадион Тича във Варна, където черно-белите ще се опитат да продължат победния си ход срещу местния Черно море.
Всички наряди вижте тук:
12 Фев 2021 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Ботев - ФК Арда
ГС:    Драгомир Драганов    АС1:    Димо Вълчев    АС2:    Христо Хаджийски
4-ТИ:    Владимир Вълков                    
СН:    Иван Вълчев     
 
13 Фев 2021 г. Събота 12:30 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК Берое
ГС:    Волен Чинков    АС1:    Дениз Соколов    АС2:    Димитър Димитров
4-ТИ:    Николай Малджански                    
СН:    Костадин Стоичков     
 
13 Фев 2021 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Локомотив 1926
ГС:    Станислав Тодоров    АС1:    Милен Арабаджиев    АС2:    Никифор Велков
4-ТИ:    Георги Гинчев                    
СН:    Георги Крумов Виделов     
 
13 Фев 2021 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК ЦСКА
ГС:    Никола Попов    АС1:    Мартин Венев    АС2:    Димитър Русев
4-ТИ:    Георги Николов                    
СН:    Ичко Лозев     
 
14 Фев 2021 г. Неделя 14:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ФК Царско село 2015
ГС:    Ивайло Стоянов    АС1:    Иво Колев    АС2: Георги Тодоров
4-ТИ:    Георги Иванов                    
СН:    Антон Генов     
 
14 Фев 2021 г. Неделя 17:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Монтана 1921
ГС:    Георги Давидов    АС1:    Георги ойнов    АС2:    Мартин Димитров
4-ТИ:    Красимир Кръстев                    
СН:    Константин Писков     
 
15 Фев 2021 г. Понеделник 16:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Етър
ГС:    Георги Кабаков    АС1:    Мартин Маргаритов    АС2:    Диян Вълков
4-ТИ:    Рюстем Карагарен                    
СН:    Кольо Данев     

Драгомир Драганов Станислав Тодоров Локо Ботев
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Дончо Донев

Дончо Донев

Журналист - екип "Спорт"

Дончо Донев е завършил Английската гимназия в Пловдив, а след това ПУ Паисий Хилендарски специалност "Българска и английска филология". В екип "Спорт" на "Марица" е от март 1999 г.   Още

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