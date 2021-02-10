Интересни съдийски наряди за мачовете на Локо и Ботев

Интересни наряди сътвори новата Съдийска комисия към БФС за първия пролетен кръг. Опитни арбитри ще ръководят мачовете на Локомотив и Ботев при подновяването на първенството. Новоизпеченият международник Драгомир Драганов ще раздава правосъдие в домакинския двубой Ботев - Арда, с който ще бъде рестартиран сезона в петък от 17.30 часа в Коматево.



Ден по-късно шуменецът Станислав Тодоров ще раздава правосъдие на стадион Тича във Варна, където черно-белите ще се опитат да продължат победния си ход срещу местния Черно море.

Всички наряди вижте тук:

12 Фев 2021 г. Петък 17:30 ч.

ПФК Ботев - ФК Арда

ГС: Драгомир Драганов АС1: Димо Вълчев АС2: Христо Хаджийски

4-ТИ: Владимир Вълков

СН: Иван Вълчев



13 Фев 2021 г. Събота 12:30 ч.

ПОФК Ботев Враца - ПФК Берое

ГС: Волен Чинков АС1: Дениз Соколов АС2: Димитър Димитров

4-ТИ: Николай Малджански

СН: Костадин Стоичков



13 Фев 2021 г. Събота 15:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК Локомотив 1926

ГС: Станислав Тодоров АС1: Милен Арабаджиев АС2: Никифор Велков

4-ТИ: Георги Гинчев

СН: Георги Крумов Виделов



13 Фев 2021 г. Събота 17:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК ЦСКА

ГС: Никола Попов АС1: Мартин Венев АС2: Димитър Русев

4-ТИ: Георги Николов

СН: Ичко Лозев



14 Фев 2021 г. Неделя 14:30 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ФК Царско село 2015

ГС: Ивайло Стоянов АС1: Иво Колев АС2: Георги Тодоров

4-ТИ: Георги Иванов

СН: Антон Генов



14 Фев 2021 г. Неделя 17:00 ч.

ПФК Левски - ПФК Монтана 1921

ГС: Георги Давидов АС1: Георги ойнов АС2: Мартин Димитров

4-ТИ: Красимир Кръстев

СН: Константин Писков



15 Фев 2021 г. Понеделник 16:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ФК Етър

ГС: Георги Кабаков АС1: Мартин Маргаритов АС2: Диян Вълков

4-ТИ: Рюстем Карагарен

СН: Кольо Данев