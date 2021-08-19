Интересни съдийски наряди за мачовете на Ботев и Локо
- 19.08.2021 | 09:31
- Дончо Донев
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Ивайло Стоянов ще свири домакинския мач на Ботев срещу Левски. Двубоят е утре вечер от 21 часа, а на известният във футболните среди като Сватбата арбитър ще помагат Димитър Димитров и Георги Минев.
В неделя от 18.45 часа Локомотив Пловдив ще приеме Славия под свирката на доцента по лингвистика Георги Давидов. Негови асистенти ще бъдат Никифор Велков и Илиян Капарашев.
Съдийски назначения 5-ти кръг Първа лига
20, Авг 2021 г. Петък 18:45 ч.
ФК Царско село 2015 - ФК Арда
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Костадин Ангелов Гергинов
20, Авг 2021 г. Петък 21:00 ч.
ПФК Ботев - ПФК Левски
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Георги Владимиров Игнатов
21, Авг 2021 г. Събота 18:45 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Черно море
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Евгени Георгиев Георгиев
21, Авг 2021 г. Събота 21:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Локомотив 1929
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Кольо Димитров Данев
22, Авг 2021 г. Неделя 18:45 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Костадин Димитров Тановчев
СН: Иван Захариев Вълчев
22, Авг 2021 г. Неделя 21:00 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК Пирин АД
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Ичко Лозев Лозев
23, Авг 2021 г. Понеделник 21:00 ч.
ПФК Берое - ПФК Ботев Враца
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Красимир Атанасов Атанасов
СН: Димитър Панайотов Костов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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