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Интересни съдийски наряди за мачовете на Ботев и Локо

  • 19.08.2021 | 09:31
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/interesni-sadiyski-narqdi-za-machovete-na-botev-i-loko Marica.bg
  • Дончо Донев
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Ивайло Стоянов ще свири домакинския мач на Ботев срещу Левски. Двубоят е утре вечер от 21 часа, а на известният във футболните среди като Сватбата арбитър ще помагат Димитър Димитров и Георги Минев.

В неделя от 18.45 часа Локомотив Пловдив ще приеме Славия под свирката на доцента по лингвистика Георги Давидов. Негови асистенти ще бъдат Никифор Велков и Илиян Капарашев.

Съдийски назначения 5-ти кръг Първа лига

20, Авг 2021 г. Петък 18:45 ч.

ФК Царско село 2015 - ФК Арда
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Владимир Ангелов Велев

4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров

СН:    Костадин Ангелов Гергинов     

20, Авг 2021 г. Петък 21:00 ч.

ПФК Ботев - ПФК Левски

ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Димитър Добромиров Димитров    АС2:    Георги Любомиров Минев

4-ТИ:    Йото Валентинов Гарабедов    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов

СН:    Георги Владимиров Игнатов     

21, Авг 2021 г. Събота 18:45 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Черно море

ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Мирослав Николаев Желев

4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Станислав Лазаров Станев

СН:    Евгени Георгиев Георгиев     

21, Авг 2021 г. Събота 21:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ФК Локомотив 1929

ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков

4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Димо Дамянов Вълчев

СН:    Кольо Димитров Данев     

22, Авг 2021 г. Неделя 18:45 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ПФК Славия 1913

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Никифор Деянов Велков    АС2:    Илиян Петров Капарашев

4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Костадин Димитров Тановчев

СН:    Иван Захариев Вълчев     

22, Авг 2021 г. Неделя 21:00 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК Пирин АД

ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ:    Георги Милков Гинчев    ВАР:    Георги Кънчев Димитров    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов

СН:    Ичко Лозев Лозев     

23, Авг 2021 г. Понеделник 21:00 ч.

ПФК Берое - ПФК Ботев Враца

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2:    Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Красимир Атанасов Атанасов

СН:    Димитър Панайотов Костов     

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

Ивайло Стоянов Сватбата Локо Ботев
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Дончо Донев

Дончо Донев

Журналист - екип "Спорт"

Дончо Донев е завършил Английската гимназия в Пловдив, а след това ПУ Паисий Хилендарски специалност "Българска и английска филология". В екип "Спорт" на "Марица" е от март 1999 г.   Още

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