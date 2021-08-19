Интересни съдийски наряди за мачовете на Ботев и Локо

Ивайло Стоянов ще свири домакинския мач на Ботев срещу Левски. Двубоят е утре вечер от 21 часа, а на известният във футболните среди като Сватбата арбитър ще помагат Димитър Димитров и Георги Минев.

В неделя от 18.45 часа Локомотив Пловдив ще приеме Славия под свирката на доцента по лингвистика Георги Давидов. Негови асистенти ще бъдат Никифор Велков и Илиян Капарашев.



Съдийски назначения 5-ти кръг Първа лига

20, Авг 2021 г. Петък 18:45 ч.

ФК Царско село 2015 - ФК Арда

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Костадин Ангелов Гергинов

20, Авг 2021 г. Петък 21:00 ч.

ПФК Ботев - ПФК Левски

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Георги Владимиров Игнатов

21, Авг 2021 г. Събота 18:45 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Черно море

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Станислав Лазаров Станев

СН: Евгени Георгиев Георгиев

21, Авг 2021 г. Събота 21:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ФК Локомотив 1929

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Кольо Димитров Данев

22, Авг 2021 г. Неделя 18:45 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ПФК Славия 1913

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Костадин Димитров Тановчев

СН: Иван Захариев Вълчев

22, Авг 2021 г. Неделя 21:00 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК Пирин АД

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Ичко Лозев Лозев

23, Авг 2021 г. Понеделник 21:00 ч.

ПФК Берое - ПФК Ботев Враца

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Красимир Атанасов Атанасов

СН: Димитър Панайотов Костов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.