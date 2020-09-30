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Интересни съдийски наряди за Локо и Ботев

  • 30.09.2020 | 17:05
    • https://www.marica.bg/futbol/interesni-sadiyski-narqdi-za-loko-i-botev Marica.bg
  • Marica.bg
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Какви ли ще ги надроби Волен Чинков в Стара Загора   

2, Окт 2020 г. Петък 17:45 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Черно море
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев                    
СН:    Николай Георгиев Ангелов     
 
2, Окт 2020 г. Петък 20:15 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Ботев
ГС:    Петър Кирилов Костадинов    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ТИ:    Станислав Георгиев Тодоров                    
СН:    Стоян Маринов Алексиев     
 
3, Окт 2020 г. Събота 17:45 ч.
ПФК Монтана 1921 - ПФК Славия 1913
ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб                    
СН:    Николай Тодоров Петров     
 
3, Окт 2020 г. Събота 20:15 ч.
ПФК Левски - ПОФК Ботев Враца
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ:    Николай Йорданов Колев                    
СН:    Костадин Георгиев Стоичков     
 
4, Окт 2020 г. Неделя 15:15 ч.
ФК Етър - ПФК ЦСКА-София
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Мирослав Николаев Желев    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ:    Валентин Станчев Железов                    
СН:    Кольо Димитров Данев     
 
4, Окт 2020 г. Неделя 17:45 ч.
ПФК Берое - ПФК Локомотив 1926
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ:    Георги Николов Николов                    
СН:    Ахмед Яшар Ахмед     
 
4, Окт 2020 г. Неделя 20:15 ч.
ФК Арда - ПФК Лудогорец 1945
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Мартин Иванов Димитров
4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов                    
СН:    Петър Стоянов Петров     

Локо Ботев Волен Чинков Петър Костадинов
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