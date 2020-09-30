Интересни съдийски наряди за Локо и Ботев

2, Окт 2020 г. Петък 17:45 ч.

ФК Царско село 2015 - ПФК Черно море

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев

СН: Николай Георгиев Ангелов



2, Окт 2020 г. Петък 20:15 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Ботев

ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров

СН: Стоян Маринов Алексиев



3, Окт 2020 г. Събота 17:45 ч.

ПФК Монтана 1921 - ПФК Славия 1913

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб

СН: Николай Тодоров Петров



3, Окт 2020 г. Събота 20:15 ч.

ПФК Левски - ПОФК Ботев Враца

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Николай Йорданов Колев

СН: Костадин Георгиев Стоичков



4, Окт 2020 г. Неделя 15:15 ч.

ФК Етър - ПФК ЦСКА-София

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Валентин Станчев Железов

СН: Кольо Димитров Данев



4, Окт 2020 г. Неделя 17:45 ч.

ПФК Берое - ПФК Локомотив 1926

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Георги Николов Николов

СН: Ахмед Яшар Ахмед



4, Окт 2020 г. Неделя 20:15 ч.

ФК Арда - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мартин Иванов Димитров

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов

СН: Петър Стоянов Петров