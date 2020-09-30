Интересни съдийски наряди за Локо и Ботев
- 30.09.2020 | 17:05
- Marica.bg
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2, Окт 2020 г. Петък 17:45 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Черно море
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
СН: Николай Георгиев Ангелов
2, Окт 2020 г. Петък 20:15 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Ботев
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров
СН: Стоян Маринов Алексиев
3, Окт 2020 г. Събота 17:45 ч.
ПФК Монтана 1921 - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Николай Тодоров Петров
3, Окт 2020 г. Събота 20:15 ч.
ПФК Левски - ПОФК Ботев Враца
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Николай Йорданов Колев
СН: Костадин Георгиев Стоичков
4, Окт 2020 г. Неделя 15:15 ч.
ФК Етър - ПФК ЦСКА-София
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Валентин Станчев Железов
СН: Кольо Димитров Данев
4, Окт 2020 г. Неделя 17:45 ч.
ПФК Берое - ПФК Локомотив 1926
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Ахмед Яшар Ахмед
4, Окт 2020 г. Неделя 20:15 ч.
ФК Арда - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Петър Стоянов Петров
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