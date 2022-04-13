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Интересни съдийски наряди на Локо и Ботев, Кабаков свири ЦСКА - Левски

  • 15:46, 13.04.2022
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/interesni-sadiyski-narqdi-na-loko-i-botev-kabakov-sviri-cska-levski Marica.bg
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15 април 2022 г., петък, 17:30 ч. 
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Арда Кърджали 1924 
ГС: Димо Стоянов Димов 
АС1: Мартин Иванов Димитров 
АС2: Светослав Станимиров Стойчев 
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов 
ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев СН: Стоян Христов Денев

15 април 2022 г., петък, 20:00 ч. 
ПФК Берое - Стара Загора - ФК ЦСКА 1948 
ГС: Георги Милков Гинчев 
АС1: Илиян Петров Капарашев 
АС2: Никифор Деянов Велков 
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков 
ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Петър Георгиев Кузев СН: Георги Крумов Виделов

16 април 2022 г., събота, 19:30 ч. 
ПФК Ботев АД - ПФК Черно море 
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб 
АС1: Мартин Руменов Ангелов 
АС2: Владимир Ангелов Велев 
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев 
ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Петър Велизаров Митрев СН: Мартин Живков Богдев

17 април 2022 г., неделя, 17:00 ч. 
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Левски 
ГС: Георги Николов Кабаков 
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов 
АС2: Диян Христов Вълков 
4-ТИ: Георги Димитров Давидов 
ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев СН: Радан Василев Мирянов

17 април 2022 г., неделя, 20:00 ч. 
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Славия 1913 
ГС: Владимир Вълков Вълков 
АС1: Йордан Петров Петров 
АС2: Красимир Владимиров Миланов 
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев 
ВАР: Йото Валентинов Гарабедов АВАР: Иво Николаев Колев СН: Ахмед Яшар Ахмед

18 април 2022 г., понеделник, 17:30 ч. 
Футболен Клуб Пирин АД - ФК Царско село 2015 
ГС: Димитър Димитров Димитров 
АС1: Павлин Цветанов Михайлов 
АС2: Станислав Лазаров Станев 
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева 
ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мартин Емилов Венев СН: Стоян Маринов Алексиев

18 април 2022 г., понеделник, 20:00 ч. 
ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев Враца 
ГС: Валентин Станчев Железов 
АС1: Станимир Илков Илков 
АС2: Мирослав Николаев Желев 
4-ТИ: Никола Антонов Попов 
ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Георги Пламенов Тодоров СН: Иван Захариев Вълчев

 

Локо Пловдив Георги Кабаков Ботев Пловдив Левски ЦСКА
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