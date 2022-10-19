Интересни назначения на рефери за мачовете на Локо и Ботев

Варненският рефер Драгомир Драганов получи наряд за дербито 15 кръг в Ефбет лига между Левски и Локомотив Пловдив. Мачът е в събота от 19:45 часа в Подуяне.

Новобранецът Иво Андреев от София пък ще раздава правосъдие при гостуването на Ботев Пловдив срещу Лудогорец в Разград.

Васимир Ел-Хатиб пък ще ръководи гостуването на ЦСКА на Ботев Враца в неделя. Най-добрият български рефер Георги Кабаков ще свири в София. Той ще ръководи сблъсъка между Славия и ЦСКА 1948 на „Александър Шаламанов“.

Всички съдийски назначения за 15-ия кръг на efbet Лига:

21 октомври 2022 г., петък, 19:45 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Локомотив 1929

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Георги Василев Йорданов

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22 октомври 2022 г., събота, 15:15 ч.



Спартак 1918 - ПФК Черно море

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Кольо Димитров Данев

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22 октомври 2022 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Атанас Петров Бозев

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22 октомври 2022 г., събота, 19:45 ч.

ПФК Левски - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Мартин Живков Богдев

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23 октомври 2022 г., неделя, 16:45 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Николай Неделчев Чакъров

СН: Николай Йорданов Колев

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23 октомври 2022 г., неделя, 19:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев АД

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Радан Василев Мирянов

24 октомври 2022 г., понеделник, 17:30 ч.

Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Септември Сф

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мирослав Николаев Желев

СН: Стефан Апостолов Апостолов

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24 октомври 2022 г., понеделник, 20:00 ч.

Хебър 1918 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Георги Крумов Виделов