Интересни назначения на рефери за мачовете на Локо и Ботев
Съдийската комисия бързо реабилитира Станимир Тренчев
- 09:41, 19.10.2022
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Варненският рефер Драгомир Драганов получи наряд за дербито 15 кръг в Ефбет лига между Левски и Локомотив Пловдив. Мачът е в събота от 19:45 часа в Подуяне.
Новобранецът Иво Андреев от София пък ще раздава правосъдие при гостуването на Ботев Пловдив срещу Лудогорец в Разград.
Васимир Ел-Хатиб пък ще ръководи гостуването на ЦСКА на Ботев Враца в неделя. Най-добрият български рефер Георги Кабаков ще свири в София. Той ще ръководи сблъсъка между Славия и ЦСКА 1948 на „Александър Шаламанов“.
Всички съдийски назначения за 15-ия кръг на efbet Лига:
21 октомври 2022 г., петък, 19:45 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Локомотив 1929
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Георги Василев Йорданов
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22 октомври 2022 г., събота, 15:15 ч.
Спартак 1918 - ПФК Черно море
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Кольо Димитров Данев
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22 октомври 2022 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Атанас Петров Бозев
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22 октомври 2022 г., събота, 19:45 ч.
ПФК Левски - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Мартин Живков Богдев
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23 октомври 2022 г., неделя, 16:45 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Николай Неделчев Чакъров
СН: Николай Йорданов Колев
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23 октомври 2022 г., неделя, 19:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев АД
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Радан Василев Мирянов
24 октомври 2022 г., понеделник, 17:30 ч.
Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Септември Сф
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мирослав Николаев Желев
СН: Стефан Апостолов Апостолов
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24 октомври 2022 г., понеделник, 20:00 ч.
Хебър 1918 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Георги Крумов Виделов
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