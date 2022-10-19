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Интересни назначения на рефери за мачовете на Локо и Ботев

Съдийската комисия бързо реабилитира Станимир Тренчев

  • 09:41, 19.10.2022
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/interesni-naznacheniq-na-referi-za-machovete-na-loko-i-botev Marica.bg
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Варненският рефер Драгомир Драганов получи наряд за дербито 15 кръг в Ефбет лига между Левски и Локомотив Пловдив. Мачът е в събота от 19:45 часа в Подуяне.

Новобранецът Иво Андреев от София пък ще раздава правосъдие при гостуването на Ботев Пловдив срещу Лудогорец в Разград.

Васимир Ел-Хатиб пък ще ръководи гостуването на ЦСКА на Ботев Враца в неделя. Най-добрият български рефер Георги Кабаков ще свири в София. Той ще ръководи сблъсъка между Славия и ЦСКА 1948 на „Александър Шаламанов“.

Всички съдийски назначения за 15-ия кръг на efbet Лига:

21 октомври 2022 г., петък, 19:45 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Локомотив 1929

ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Илиян Петров Капарашев

4-ТИ:    Георги Милков Гинчев    ВАР:    Ивайло Иванов Стоянов    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов

СН:    Георги Василев Йорданов    

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22 октомври 2022 г., събота, 15:15 ч.

 
Спартак 1918 - ПФК Черно море

ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ:    Валентин Станчев Железов    ВАР:    Георги Кънчев Димитров    АВАР:    Иво Николаев Колев

СН:    Кольо Димитров Данев    

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22 октомври 2022 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК ЦСКА 1948

ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков

4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Ивелин Венциславов Занев    АВАР:    Светослав Колев Енчев

СН:    Атанас Петров Бозев    

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22 октомври 2022 г., събота, 19:45 ч.

ПФК Левски - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров

СН:    Мартин Живков Богдев    

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23 октомври 2022 г., неделя, 16:45 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Никифор Деянов Велков    АС2:    Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Николай Неделчев Чакъров

СН:    Николай Йорданов Колев    

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23 октомври 2022 г., неделя, 19:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев АД

ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Димитър Русенов Русев

4-ТИ:    Георги Димитров Давидов    ВАР:    Георги Кънчев Димитров    АВАР:    Иво Николаев Колев

СН:    Радан Василев Мирянов    

24 октомври 2022 г., понеделник, 17:30 ч.

Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Септември Сф

ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Мирослав Николаев Желев

СН:    Стефан Апостолов Апостолов    

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24 октомври 2022 г., понеделник, 20:00 ч.

Хебър 1918 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Владимир Ангелов Велев

4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров

СН:    Георги Крумов Виделов    

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