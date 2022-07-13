Интересни наряди за мачовете на Локо и Ботев от втория кръг

На международни рефери бяха поверени мачовете на Локомотив и Ботев от втория кръг на Ефбет лига. Канарчетата ще гостуват на съименника си от Враца в петък от 18.30 часа, а двубоят под връх Околчица е повеверен на Георги Давидов. Доцентът по лингвистика от ВТУ "Кирил и Методий" не е от най-любимите на жълто-черната общност, заради пакости, които е причинявал в близкото минало на любимия им отбор.

Черно-белите ще излязат на стадиона в Разград срещу шампиона Лудогорец в петък от 21 часа под свирката на представящият се за столичанин заралия Никола Попов.

ПРОГРАМА СЪС СЪДИЙСКИТЕ НАРЯДИ:

15 юли 2022 г., петък, 18:30 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Ботев АД

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Георги Василев Йорданов

15 юли 2022 г., петък, 21:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Диян Христов Вълков

СН: Радан Василев Мирянов

16 юли 2022 г., събота, 18:30 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Йордан Костадинов Иванов

16 юли 2022 г., събота, 21:00 ч.

ПФК Левски - Спартак 1918

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Николай Йорданов Колев

17 юли 2022 г., неделя, 18:30 ч.

ПФК Черно море - ПФК Славия 1913

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Петър Велизаров Митрев

СН: Ахмед Яшар Ахмед

17 юли 2022 г., неделя, 21:00 ч.

Пирин - ФК ЦСКА 1948

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Станислав Лазаров Станев

СН: Николай Георгиев Ангелов

18 юли 2022 г., понеделник, 18:30 ч.

Хебър 1918 - ПФК Септември Сф

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Георги Владимиров Игнатов

18 юли 2022 г., понеделник, 20:45 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Йордан Динков Сталев