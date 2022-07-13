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Интересни наряди за мачовете на Локо и Ботев от втория кръг

  • 08:24, 13.07.2022
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/interesni-narqdi-za-machovete-na-loko-i-botev-ot-vtoriq-krag Marica.bg
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На международни рефери бяха поверени мачовете на Локомотив и Ботев от втория кръг на Ефбет лига. Канарчетата ще гостуват на съименника си от Враца в петък от 18.30 часа, а двубоят под връх Околчица е повеверен на Георги Давидов. Доцентът по лингвистика от ВТУ "Кирил и Методий" не е от най-любимите на жълто-черната общност, заради пакости, които е причинявал в близкото минало на любимия им отбор.

Черно-белите ще излязат на стадиона в Разград срещу шампиона Лудогорец в петък от 21 часа под свирката на представящият се за столичанин заралия Никола Попов.

ПРОГРАМА СЪС СЪДИЙСКИТЕ НАРЯДИ:
15 юли 2022 г., петък, 18:30 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Ботев АД

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Георги Кънчев Димитров    АВАР:    Георги Любомиров Минев

СН:    Георги Василев Йорданов     

15 юли 2022 г., петък, 21:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев    ВАР:    Ивайло Иванов Стоянов    АВАР:    Диян Христов Вълков

СН:    Радан Василев Мирянов     

16 юли 2022 г., събота, 18:30 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Мартин Емилов Венев

4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов

СН:    Йордан Костадинов Иванов     

16 юли 2022 г., събота, 21:00 ч.

ПФК Левски - Спартак 1918

ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Илиян Петров Капарашев

4-ТИ:    Георги Милков Гинчев    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Георги Валентинов Стамболджиев

СН:    Николай Йорданов Колев     

17 юли 2022 г., неделя, 18:30 ч.

ПФК Черно море - ПФК Славия 1913

ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Владимир Ангелов Велев

4-ТИ:    Драгомир Димитров Драганов    ВАР:    Ивелин Венциславов Занев    АВАР:    Петър Велизаров Митрев

СН:    Ахмед Яшар Ахмед     

17 юли 2022 г., неделя, 21:00 ч.

Пирин - ФК ЦСКА 1948

ГС:    Димо Стоянов Димов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Станислав Лазаров Станев

СН:    Николай Георгиев Ангелов     

18 юли 2022 г., понеделник, 18:30 ч.

Хебър 1918 - ПФК Септември Сф

ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Христо Пламенов Хаджийски

СН:    Георги Владимиров Игнатов     

18 юли 2022 г., понеделник, 20:45 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:    Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Васил Петров Минев    АВАР:    Иво Николаев Колев

СН:    Йордан Динков Сталев     

Локо Пловдив Ботев Пловдив Никола Попов Георги Давидов
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