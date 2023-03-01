Интересни наряди за двубоите на Локо и Ботев

Драгомир Драганов ще ръководи мача от 22-ия кръг на efbet Лига между ЦСКА и Локомотив Пловдив.

Волен Чинков е с наряд за срещата между Локомотив София и ЦСКА 1948, а Георги Гинчев ще свири мача между Хебър и Левски.

Съдийски назначения 22-ри кръг Първа лига

3 март 2023 г., петък, 17:30 ч.

ФК Локомотив 1929 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Николай Георгиев Ангелов



4 март 2023 г., събота, 12:30 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Септември Сф

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мирослав Николаев Желев

СН: Стоян Христов Денев



4 март 2023 г., събота, 15:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК Ботев АД

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Станислав Георгиев Тодоров АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Георги Крумов Виделов



4 март 2023 г., събота, 17:30 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Диян Христов Вълков

СН: Стоян Маринов Алексиев



5 март 2023 г., неделя, 12:00 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Славия 1913

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Владимир Ангелов Велев

СН: Александър Костадинов Костадинов



5 март 2023 г., неделя, 14:15 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК Левски

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Атанас Петров Бозев



5 март 2023 г., неделя, 16:45 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - Футболен Клуб Пирин АД

ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Константин Делов Писков



6 март 2023 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - Спартак 1918

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Станимир Илков Илков

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Цветан Георгиев Георгиев