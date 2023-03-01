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Интересни наряди за двубоите на Локо и Ботев

  • 17:47, 01.03.2023
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/interesni-narqdi-za-dvuboite-na-loko-i-botev Marica.bg
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   Снимка: novini247

Драгомир Драганов ще ръководи мача от 22-ия кръг на efbet Лига между ЦСКА и Локомотив Пловдив. 

Волен Чинков е с наряд за срещата между Локомотив София и ЦСКА 1948, а Георги Гинчев ще свири мача между Хебър и Левски.

Съдийски назначения 22-ри кръг Първа лига

3 март 2023 г., петък, 17:30 ч.
ФК Локомотив 1929 - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Христо Пламенов Хаджийски
СН:    Николай Георгиев Ангелов     
 
4 март 2023 г., събота, 12:30 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Септември Сф
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Георги Валентинов Стамболджиев    АС2:    Светослав Колев Енчев
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Мирослав Николаев Желев
СН:    Стоян Христов Денев     
 
4 март 2023 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Ботев АД
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Станислав Георгиев Тодоров    АВАР:    Иво Николаев Колев
СН:    Георги Крумов Виделов     
 
4 март 2023 г., събота, 17:30 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Диян Христов Вълков
СН:    Стоян Маринов Алексиев     
 
5 март 2023 г., неделя, 12:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Славия 1913
ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Владимир Ангелов Велев
СН:    Александър Костадинов Костадинов     
 
5 март 2023 г., неделя, 14:15 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Левски
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:    Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов
СН:    Атанас Петров Бозев     
 
5 март 2023 г., неделя, 16:45 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - Футболен Клуб Пирин АД
ГС:    Ивелин Венциславов Занев    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Станислав Георгиев Тодоров    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Милен Дончев Арабаджиев
СН:    Константин Делов Писков     
 
6 март 2023 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - Спартак 1918
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Станимир Илков Илков
4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Георги Валентинов Стамболджиев
СН:    Цветан Георгиев Георгиев     

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Локо Пловдив Ботев Пловдив ЦСКА Драгомир Драганов
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