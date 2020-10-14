Интересни наряди на Локо и Ботев за 9 кръг в А група

Заралията Никола Попов ще свири домакинския мач на Локомотив срещу Арда. Черно-белите приемат кърджалии във вторник на Лаута от 17.30 часа, а на Попето ще помагат брадатият байрактар Иво Колев и Георги Минев.

Каращият последни дни в съдийството софиянец Николай Йорданов ще раздава правосъдие в домакинския двубой на Ботев срещу Етър. Аутсайдерското дерби в елита е в понеделник от 20.15 часа в Коматево.

Пълният наряд за деветия кръг в ефбет Лига:

17, Окт 2020 г. Събота 17:45 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ФК Царско село 2015

ГС: Георги Николов Николов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Даниел Милков Ников

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов

СН: Мартин Живков Богдев

17, Окт 2020 г. Събота 20:15 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПФК Берое

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб

СН: Георги Владимиров Игнатов

18, Окт 2020 г. Неделя 15:15 ч.

ПОФК Ботев Враца - ФК ЦСКА 1948

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Румен Емилов Иванов

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Евгени Георгиев Георгиев

18, Окт 2020 г. Неделя 17:45 ч.

ПФК Черно море - ПФК Монтана 1921

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Божидаров Стоилов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров

СН: Стоян Христов Денев

18, Окт 2020 г. Неделя 20:15 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Левски

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Диян Христов Вълков АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов

СН: Иван Захариев Вълчев

19, Окт 2020 г. Понеделник 20:15 ч.

ПФК Ботев Пд - ФК Етър

ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Петър Николов Джугански АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов

СН: Кирил Манолов Лозанов

20, Окт 2020 г. Вторник 17:30 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ФК Арда

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Йордан Костадинов Иванов