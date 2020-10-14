Следвайте ни
Пловдив 21°
Подай сигнал Профил

Интересни наряди на Локо и Ботев за 9 кръг в А група

  • 14.10.2020 | 17:19
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/interesni-narqdi-na-loko-i-botev-za-9-krag-v-a-grupa Marica.bg
  • Дончо Донев
  • 235 прегледа
  • 0 коментара
Принтирай
viber icon

Заралията Никола Попов ще свири домакинския мач на Локомотив срещу Арда. Черно-белите приемат кърджалии във вторник на Лаута от 17.30 часа, а на Попето ще помагат брадатият байрактар Иво Колев и Георги Минев.

Каращият последни дни в съдийството софиянец Николай Йорданов ще раздава правосъдие в домакинския двубой на Ботев срещу Етър. Аутсайдерското дерби в елита е в понеделник от 20.15 часа в Коматево.

Пълният наряд за деветия кръг в ефбет Лига:

 

17, Окт 2020 г. Събота 17:45 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ФК Царско село 2015

ГС: Георги Николов Николов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Даниел Милков Ников

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов                    

СН: Мартин Живков Богдев     

17, Окт 2020 г. Събота 20:15 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПФК Берое

ГС: Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб                    

СН: Георги Владимиров Игнатов     

18, Окт 2020 г. Неделя 15:15 ч.

ПОФК Ботев Враца - ФК ЦСКА 1948

ГС: Валентин Станчев Железов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Румен Емилов Иванов

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков                    

СН: Евгени Георгиев Георгиев     

18, Окт 2020 г. Неделя 17:45 ч.

ПФК Черно море - ПФК Монтана 1921

ГС: Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Димитър Божидаров Стоилов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров                    

СН: Стоян Христов Денев     

18, Окт 2020 г. Неделя 20:15 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Левски

ГС: Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Диян Христов Вълков    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов                    

СН: Иван Захариев Вълчев     

19, Окт 2020 г. Понеделник 20:15 ч.

ПФК Ботев Пд - ФК Етър

ГС: Николай Йорданов Колев    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов                    

СН:    Кирил Манолов Лозанов     

20, Окт 2020 г. Вторник 17:30 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ФК Арда

ГС: Никола Антонов Попов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев                    

СН:    Йордан Костадинов Иванов     

Локо Ботев Никола Попов Николай Йорданов
viber icon
Дончо Донев

Дончо Донев

Журналист - екип "Спорт"

Дончо Донев е завършил Английската гимназия в Пловдив, а след това ПУ Паисий Хилендарски специалност "Българска и английска филология". В екип "Спорт" на "Марица" е от март 1999 г.   Още

Още от категорията

Виж всички

Топ новини

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Последни новини

Виж всички

Препоръчани новини

Анкета

Подкрепяте ли предложението на ГЕРБ за Велико народно събрание и промени в конституцията?

Резултати