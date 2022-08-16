Интересен съдийски наряд за мача на Ботев срещу Черно море
- 21:00, 16.08.2022
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Станислав Тодоров от Шумен бе назначен за рефер на домакинския мач на Ботев срещу Черно море. Двубоят е в петък от 21 часа в Коматево на доскорошния международни на ВАР ще помога новият любимец на Съдийската комисия Георги Гинчев от Велико Търново. Срещата Левски - Хебър беше поверен на новобранеца Красен Георгиев. Пирин - Лудогорец, който ще се играе в неделя, ще бъде свирен от Никола Попов, който допусна много гафове на Берое - Ботев Пловдив, но традиционно не бе наказан.
Ето и всички наряди:
19 август 2022 г., петък, 21:00 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Черно море
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Ичко Лозев Лозев
20 август 2022 г., събота, 18:00 ч.
Спартак 1918 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Румен Емилов Иванов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Даниел Милков Ников
СН: Мартин Живков Богдев
20 август 2022 г., събота, 20:15 ч.
ПФК Левски - Хебър 1918
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Мартин Тодоров Мачев
СН: Петър Стоянов Петров
21 август 2022 г., неделя, 18:45 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ФК Локомотив 1929
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Петър Велизаров Митрев
СН: Антон Симеонов Генов
21 август 2022 г., неделя, 21:00 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Костадин Ангелов Гергинов
22 август 2022 г., понеделник, 18:15 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев Враца
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Драгомир Димитров Драганов
СН: Йордан Динков Сталев
22 август 2022 г., понеделник, 20:30 ч.
Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Стоян Маринов Алексиев
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