Интересен съдийски наряд за мача на Ботев срещу Черно море

Станислав Тодоров от Шумен бе назначен за рефер на домакинския мач на Ботев срещу Черно море. Двубоят е в петък от 21 часа в Коматево на доскорошния международни на ВАР ще помога новият любимец на Съдийската комисия Георги Гинчев от Велико Търново. Срещата Левски - Хебър беше поверен на новобранеца Красен Георгиев. Пирин - Лудогорец, който ще се играе в неделя, ще бъде свирен от Никола Попов, който допусна много гафове на Берое - Ботев Пловдив, но традиционно не бе наказан.

Ето и всички наряди:

19 август 2022 г., петък, 21:00 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Черно море

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Ичко Лозев Лозев

20 август 2022 г., събота, 18:00 ч.

Спартак 1918 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Румен Емилов Иванов

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Даниел Милков Ников

СН: Мартин Живков Богдев

20 август 2022 г., събота, 20:15 ч.

ПФК Левски - Хебър 1918

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Мартин Тодоров Мачев

СН: Петър Стоянов Петров

21 август 2022 г., неделя, 18:45 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ФК Локомотив 1929

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Петър Велизаров Митрев

СН: Антон Симеонов Генов

21 август 2022 г., неделя, 21:00 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Георги Кънчев Димитров ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Костадин Ангелов Гергинов

22 август 2022 г., понеделник, 18:15 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев Враца

ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Волен Валентинов Чинков ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Драгомир Димитров Драганов

СН: Йордан Динков Сталев

22 август 2022 г., понеделник, 20:30 ч.

Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Стоян Маринов Алексиев