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Интересен наряд за дербито Ботев - Локомотив

  • 05.08.2020 | 15:50
    • https://www.marica.bg/futbol/interesen-narqd-za-derbito-botev-lokomotiv Marica.bg
  • Дончо Донев
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Рефер от Варна ще свири пловдивското дерби между Ботев и Локомотив. Двубоят е в неделя от 18.45 часа в Коматево, а правосъдие на терена ще раздава Драгомир Драганов от морската столица. Драганов за първи път получава честта да е арбитър на футболната емблема на града под тепетата.

Ето и останалите наряди:
7 август 2020 г. (петък), 20:00 ч.
ЦСКА 1948 - ЦСКА
Съдия: Станислав Георгиев Тодоров
Асистенти: Мартин Иванов Димитров и Христо Пламенов Хаджийски
4-ти: Петър Кирилов Костадинов
Съдийски наблюдател: Костадин Ангелов Гергинов

8 август 2020 г. (събота), 17:45 ч.
Монтана - Арда
Съдия: Николай Йорданов Колев
Асистенти: Димитър Русенов Русев и Драгомир Руменов Милев
4-ти: Георги Юлиянов Иванов
Съдийски наблюдател: Петър Стоянов Петров

 
8 август 2020 г. (събота), 20:00 ч.
Ботев (Враца) - Лудогорец
Съдия: Никола Антонов Попов
Асистенти: Владимир Ангелов Велев и Димитър Добромиров Димитров
4-ти: Станимир Лозанов Тренчев
Съдийски наблюдател: Константин Делов Писков

9 август 2020 г. (неделя), 18:45 ч.
Ботев (Пловдив) – Локомотив (Пловдив)
Съдия: Драгомир Димитров Драганов
Асистенти: Димо Дамянов Вълчев и Александър Ангелов Атанасов
4-ти: Ивелин Венциславов Занев
Съдийски наблюдател: Георги Крумов Виделов

9 август 2020 г. (неделя), 21:00 ч.
Славия - Черно море
Съдия: Георги Димитров Давидов
Асистенти: Георги Йорданов Дойнов и Милен Дончев Арабаджиев
4-ти: Васимир Маруан Ел-Хатиб
Съдийски наблюдател: Йордан Костадинов Иванов

10 август 2020 г. (понеделник), 20:00 ч.
Левски - Берое
Съдия: Владимир Вълков Вълков
Асистенти: Мартин Емилов Венев и Красимир Владимиров Миланов
4-ти: Иво Венциславов Андреев
Съдийски наблюдател: Георги Василев Йорданов

11 август 2020 г. (вторник), 20:00 ч.
Царско село - Етър
Съдия: Радослав Петров Гидженов
Асистенти: Георги Валентинов Стамболджиев и Николай Неделчев Чакъров
4-ти: Димо Стоянов Димов
Съдийски наблюдател: Стоян Маринов Алексиев

Драгомир Драганов Ботев Локомотив пловдивско дерби
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Дончо Донев

Дончо Донев

Журналист - екип "Спорт"

Дончо Донев е завършил Английската гимназия в Пловдив, а след това ПУ Паисий Хилендарски специалност "Българска и английска филология". В екип "Спорт" на "Марица" е от март 1999 г.   Още

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