Интересен наряд за дербито Ботев - Локомотив

Рефер от Варна ще свири пловдивското дерби между Ботев и Локомотив. Двубоят е в неделя от 18.45 часа в Коматево, а правосъдие на терена ще раздава Драгомир Драганов от морската столица. Драганов за първи път получава честта да е арбитър на футболната емблема на града под тепетата.

Ето и останалите наряди:

7 август 2020 г. (петък), 20:00 ч.

ЦСКА 1948 - ЦСКА

Съдия: Станислав Георгиев Тодоров

Асистенти: Мартин Иванов Димитров и Христо Пламенов Хаджийски

4-ти: Петър Кирилов Костадинов

Съдийски наблюдател: Костадин Ангелов Гергинов

8 август 2020 г. (събота), 17:45 ч.

Монтана - Арда

Съдия: Николай Йорданов Колев

Асистенти: Димитър Русенов Русев и Драгомир Руменов Милев

4-ти: Георги Юлиянов Иванов

Съдийски наблюдател: Петър Стоянов Петров



8 август 2020 г. (събота), 20:00 ч.

Ботев (Враца) - Лудогорец

Съдия: Никола Антонов Попов

Асистенти: Владимир Ангелов Велев и Димитър Добромиров Димитров

4-ти: Станимир Лозанов Тренчев

Съдийски наблюдател: Константин Делов Писков

9 август 2020 г. (неделя), 18:45 ч.

Ботев (Пловдив) – Локомотив (Пловдив)

Съдия: Драгомир Димитров Драганов

Асистенти: Димо Дамянов Вълчев и Александър Ангелов Атанасов

4-ти: Ивелин Венциславов Занев

Съдийски наблюдател: Георги Крумов Виделов

9 август 2020 г. (неделя), 21:00 ч.

Славия - Черно море

Съдия: Георги Димитров Давидов

Асистенти: Георги Йорданов Дойнов и Милен Дончев Арабаджиев

4-ти: Васимир Маруан Ел-Хатиб

Съдийски наблюдател: Йордан Костадинов Иванов

10 август 2020 г. (понеделник), 20:00 ч.

Левски - Берое

Съдия: Владимир Вълков Вълков

Асистенти: Мартин Емилов Венев и Красимир Владимиров Миланов

4-ти: Иво Венциславов Андреев

Съдийски наблюдател: Георги Василев Йорданов

11 август 2020 г. (вторник), 20:00 ч.

Царско село - Етър

Съдия: Радослав Петров Гидженов

Асистенти: Георги Валентинов Стамболджиев и Николай Неделчев Чакъров

4-ти: Димо Стоянов Димов

Съдийски наблюдател: Стоян Маринов Алексиев