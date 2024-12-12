И Ювентус напляска Манчестър Сити! Резултати и голмайстори в Шампионската лига
- 00:02, 12.12.2024
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Ювентус утежни кризата в Манчестър Сити като го победи с 2:0 в мач от 6-ия кръг в основната схема на Шампионската лига. Точни за Старата госпожа бяха Душан Влахович в 53-тата и Уестън Маккени в 75-ата минута.
Така бе продължена агонията на английския шампион, който загуби пореден важен мач този сезон и има само една победа в последните си 10 мача във всички турнири. Това поражение също така сериозно застраши шансовете на "гражданите" за продължаване към елиминациите, като в момента те са "на ръба" над чертата на 22-рото място от 24 отбора, които ще продължат напред.
Всички резултати и голмайстори в Шампионската лига от сряда вечерта (11 декември):
КР Атлетико Мадрид – Слован Блатислава 3:1
1:0 Хулиан Алварес 16'
2:0 Антоан Гризман 43'
2:1 Дейвид Стрелец 51' (д.)
3:1 Антоан Гризман 57'
КР Лил – Щурм Грац 3:2
1:0 Осаме Сахрауи 38'
2:0 Мичъл Бакер 45+2'
2:1 Отар Китеишвили 45+4'
2:2 Мика Биерет 47'
3:2 Хакон Арнар Харалдсон 81'
КР Милан – Цървена звезда 2:1
1:0 Рафаел Леао 42'
1:1 Неманя Радонич 68'
2:1 Тами Абрахам 88'
КР Арсенал – Монако 3:0
1:0 Букайо Сака 34'
2:0 Букайо Сака 78'
3:0 Кай Хаверц 88'
КР Бенфика – Болоня 0:0
КР Борусия Дортмунд – Барселона 2:3
0:1 Рафиня 53'
1:1 Серху Гираси 60'
1:2 Феран Торес 75'
2:2 Серху Гираси 78'
2:3 Феран Торес 85'
КР Фейнорд – Спарта Прага 4:2
1:0 Гернот Траунер 9'
2:0 Игор Пайшао 10'
3:0 Анис Хадж Муса 30'
3:1 Албион Рахмани 43'
4:1 Сантяго Томас Хименес 63'
4:2 Томас Беелен 80' (авт.)
КР Ювентус – Манчестър Сити 2:0
1:0 Душан Влахович 53'
2:0 Уестън Маккени 75'
КР Щутгарт – Йънг Бойс 5:1
1:0 Лукаш Лакоми 6'
1:1 Анджело Стилър 25'
2:1 Енцо Мило 53'
3:1 Крис Фюрих 61'
4:1 Йоша Вагноман 66'
5:1 Яник Кайтел 76'