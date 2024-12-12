Ювентус утежни кризата в Манчестър Сити като го победи с 2:0 в мач от 6-ия кръг в основната схема на Шампионската лига. Точни за Старата госпожа бяха Душан Влахович в 53-тата и Уестън Маккени в 75-ата минута.

Така бе продължена агонията на английския шампион, който загуби пореден важен мач този сезон и има само една победа в последните си 10 мача във всички турнири. Това поражение също така сериозно застраши шансовете на "гражданите" за продължаване към елиминациите, като в момента те са "на ръба" над чертата на 22-рото място от 24 отбора, които ще продължат напред.

Всички резултати и голмайстори в Шампионската лига от сряда вечерта (11 декември):

КР Атлетико Мадрид – Слован Блатислава 3:1

1:0 Хулиан Алварес 16'

2:0 Антоан Гризман 43'

2:1 Дейвид Стрелец 51' (д.)

3:1 Антоан Гризман 57'

КР Лил – Щурм Грац 3:2

1:0 Осаме Сахрауи 38'

2:0 Мичъл Бакер 45+2'

2:1 Отар Китеишвили 45+4'

2:2 Мика Биерет 47'

3:2 Хакон Арнар Харалдсон 81'

КР Милан – Цървена звезда 2:1

1:0 Рафаел Леао 42'

1:1 Неманя Радонич 68'

2:1 Тами Абрахам 88'

КР Арсенал – Монако 3:0

1:0 Букайо Сака 34'

2:0 Букайо Сака 78'

3:0 Кай Хаверц 88'

КР Бенфика – Болоня 0:0

КР Борусия Дортмунд – Барселона 2:3

0:1 Рафиня 53'

1:1 Серху Гираси 60'

1:2 Феран Торес 75'

2:2 Серху Гираси 78'

2:3 Феран Торес 85'

КР Фейнорд – Спарта Прага 4:2

1:0 Гернот Траунер 9'

2:0 Игор Пайшао 10'

3:0 Анис Хадж Муса 30'

3:1 Албион Рахмани 43'

4:1 Сантяго Томас Хименес 63'

4:2 Томас Беелен 80' (авт.)

КР Ювентус – Манчестър Сити 2:0

1:0 Душан Влахович 53'

2:0 Уестън Маккени 75'

КР Щутгарт – Йънг Бойс 5:1

1:0 Лукаш Лакоми 6'

1:1 Анджело Стилър 25'

2:1 Енцо Мило 53'

3:1 Крис Фюрих 61'

4:1 Йоша Вагноман 66'

5:1 Яник Кайтел 76'